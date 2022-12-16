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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

كأس العالم FIFA قطر 2022™: مرض ثلاثة لاعبين فرنسيين قبل يومين من النهائي

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غاب الثلاثي رافاييل فاران وإبراهيما كوناتي وكينغسلي كومان الجمعة عن تمارين المنتخب الفرنسي قبل يومين من نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ ضد الأرجنتين، وذلك بسبب العياء وفق ما أفاد مصدر من حاملي اللقب.

Reuters

وسبق لكومان أن غاب عن تمارين الخميس بسبب "فيروس طفيف منتشر" وفق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وهو لم يشارك أيضاً قبلها بيوم في الفوز على المغرب 2-صفر في الدور نصف النهائي.

ويشكل مرض فاران وكوناتي مصدر قلق كبير للمدرب ديدييه ديشان بسبب دورهما المحوري في قلب دفاع "الديوك"، لاسيما بعد اضطرار دايو أوباميكانو إلى الغياب عن مباراة المغرب بسبب المرض الذي حرم أيضاً فرنسا من خدمات لاعب الوسط أدريان رابيو خلال لقاء المنتخب الإفريقي.

وأفاد المهاجم راندال كولو مواني الجمعة في مؤتمر صحافي أن "هناك بعض الإنفلونزا المنتشرة لكن لا شيء خطير".

وعاد رابيو وأوباميكانو إلى تدريبات المنتخب الخميس.

في مواجهة الفيروس الذي أصاب الفريق في الأيام القليلة الماضية والذي نتج بحسب ديشان عن "درجات الحرارة التي انخفضت" في قطر أو حتى عن "مكيفات الهواء"، أكد المنتخب أنه اتخذ الاحتياطات الصحية.

وأوضح المدرب أن الاحتكاك بين أوباميكانو ورابيو وبقية المجموعة كان محدودًا قبل نصف النهائي.                 

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