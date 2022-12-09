كأس العالم FIFA قطر 2022™: سترلينغ يعود إلى تدريبات إنكلترا

غاب المهاجم عن المواجهة ضد السنغال (3-0) في ثمن النهائي بعد تعرض منزله في إنكلترا للسرقة ما اضطره العودة إلى بلاده.

وعاد جناح تشلسي الخميس إلى الدوحة وانضم الجمعة إلى التمارين مع المجموعة في استاد نادي الوكرة حيث المعسكر التدريبي لمنتخب "الأسود الثلاثة".

أما ديكلان رايس الذي لعب أساسيًا في جميع المباريات الأربع في قطر حتى الآن وغاب عن التمارين الأربعاء بسبب المرض، فقد شارك في التدريبات لليوم الثاني تواليًا ليبدو جاهزًا للموقعة المرتقبة على استاد البيت.

ورغم عودته إلى المنتخب، من غير المتوقع أن يشارك سترلينغ أساسيًا في تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت السبت.

ضد السنغال، كان فيل فودن وبوكايو ساكا أساسيَين على الجناحين إلى جانب هاري كاين في مركز قلب الهجوم، فيما دخل ماركوس راشفورد وجاك غريليش عن دكة البدلاء.

وذكرت تقارير بريطانية إن متسللين اقتحموا منزل سترلينغ بينما كانت أسرته في المنزل مساء السبت.

لكن شرطة مقاطعة سوري قالت في وقت لاحق إنه لم يتواجد أحد في المنزل وقت السطو ولم تكن هناك تهديدات.

وأضافت أن سكان المنزل كانوا في "رحلة في الخارج" واكتشفوا عند عودتهم أن عددًا من المجوهرات، بما في ذلك الساعات، قد سُرق.