كأس العالم FIFA قطر 2022™ - أحمد ولد يحيى: قطر أبهرت العالم بتنظيم نسخة استثنائية



وقال نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا": إن التنظيم القطري فاق التوقعات وصعّب المهمة على من يستضيف النسخة المقبلة من المونديال، مضيفاً أن القطريين، بذكاء وحكمة، خططوا جيداً لاستضافة آخر كأس عالم ينظمها بلد واحد، وحقق مونديال قطر النجاح فنياً وتنظيمياً وأدخل الفرحة في كل البلاد العربية التي تابعت البطولة التي منحتهم الفخر، لأن البطولة نظّمت باسم كل العرب.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي بالنتائج المشرّفة التي حققها المنتخب المغربي في البطولة، بنجاحه في الفوز على أعرق المنتخبات العالمية، ليتمكن من الوصول إلى نصف نهائي البطولة كأول منتخب إفريقي وعربي يتأهل إلى هذا الدور في تاريخ المسابقة التي انطلقت في العام 1930 مشيراً إلى أن المنتخب المغربي أثبت قدرة منتخبات إفريقيا على المنافسة بقوة في أكبر البطولات وتقديم مستوى فني يؤكد على تطور كرة القدم في القارة، كما دل التميز المغربي في كأس العالم FIFA قطر 2022™ على أن كرة القدم تعطي من يجتهد.

وأوضح ولد يحيى أن منتخب المغرب رغم الخسارة في المباراة التي لعبها أمس أمام فرنسا أفضل المنتخبات في العالم في نصف نهائي المونديال فقد كان نداً قوياً، وقدّم مباراة رائعة تؤكد قدرته في الحصول على المركز الثالث في هذه البطولة الاستثنائية.

ونوّه نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن مونديال قطر يُعد الأفضل في تاريخ المنافسة من حيث جودة التنظيم وتميزه بالعديد من المميزات التي لن تتوفر إلا في قطر من حيث قرب المسافات وجمال الملاعب التي مكّنت جماهير كرة القدم لأول مرة في تاريخ كأس العالم من حضور مباراتين في يوم واحد من داخل الملعب نسبة لقرب المسافة بين استادات البطولة وسهولة التنقل في قطر.

وتقدم ولد يحيى بالشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة وإلى كل من وقف مع المنتخب المغربي الذي قدّم بطولة ستكون خالدة على مدى التاريخ واستطاع أن يوحّد الأمة العربية التي ساندته بقوة في كل مبارياته.