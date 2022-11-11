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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ مع آخر التحديثات

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بدأ بشكل تدريجي الإعلان عن قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters


ولم تكشف جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™عن قوائمها الرسمية حتى الآن، لكن هناك العديد من المنتخبات البارزة التي أنهت الجدل بشأن الأسماء التي ستعتمد عليها في قطر 2022™.

وتعد منتخبات فرنسا والبرازيل وبلجيكا وكرواتيا والمغرب من أبرز المنتخبات التي أوضحت بشكل رسمي القوائم التي ستخوض بها منافسات قطر 2022™.

  • آخر أخبار  كأس العالم FIFA قطر 2022™

    وسنذكر توالياً قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بدءاً من المجموعة الأولى، إذ أنّ غياب قوائم بعض المنتخبات يعني عدم صدورها الرسمي حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر.

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

  • إنكلترا
  • ويلز
  • أميركا

 

المجموعة الثالثة:

  • بولندا

 

المجموعة الرابعة:

  • فرنسا
  • أستراليا
  • الدنمارك



المجموعة الخامسة:

  • ألمانيا
  • اليابان
  • كوستاريكا


المجموعة السادسة:

  • بلجيكا
  • المغرب
  • كرواتيا


المجموعة السابعة:

  • البرازيل
  • سويسرا
  • الكاميرون

 

المجموعة الثامنة:

  • البرتغال
  • الأوروغواي

 

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