قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ مع آخر التحديثات



ولم تكشف جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™عن قوائمها الرسمية حتى الآن، لكن هناك العديد من المنتخبات البارزة التي أنهت الجدل بشأن الأسماء التي ستعتمد عليها في قطر 2022™.

وتعد منتخبات فرنسا والبرازيل وبلجيكا وكرواتيا والمغرب من أبرز المنتخبات التي أوضحت بشكل رسمي القوائم التي ستخوض بها منافسات قطر 2022™.

آخر أخبار كأس العالم FIFA قطر 2022™



وسنذكر توالياً قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بدءاً من المجموعة الأولى، إذ أنّ غياب قوائم بعض المنتخبات يعني عدم صدورها الرسمي حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر.

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

إنكلترا

ويلز

أميركا

المجموعة الثالثة:

بولندا

Selekcjoner reprezentacji Polski - Czesław Michniewicz ogłosił listę zawodników powołanych na turniej finałowy mistrzostw świata w Katarze. 🏆🇵🇱



Biało-czerwoni w fazie grupowej zagrają z: Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. ⤵️#KierunekKatar pic.twitter.com/LuQBdaTn6K — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 10, 2022

المجموعة الرابعة:

فرنسا

أستراليا

الدنمارك

De første spillere til VM-truppen er fundet 🇩🇰



Kasper Hjulmand har udtaget 21 ud af de 26 spillere, der skal kæmpe for de rød-hvide farver til VM-slutrunden 2022.#ForDanmark pic.twitter.com/XVvPYNcZjn — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 7, 2022





المجموعة الخامسة:

ألمانيا

𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐘 🇩🇪



Here it is - our 26-man squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar 🏆 pic.twitter.com/U3KGoU5lnz — Germany (@DFB_Team_EN) November 10, 2022

اليابان

Japan are the first country to announce their squad for #Qatar2022 🤩🇯🇵



How far will they go? 👀 pic.twitter.com/mjXwcXQXxe — Road to 2022 (@roadto2022en) November 1, 2022

كوستاريكا

‘Los Ticos’ announce their 26-man squad for #Qatar2022.



Will Captain Bryan Ruiz and Costa Rica replicate their 2014 World Cup run? 🇨🇷 pic.twitter.com/9Y2a4N1pFQ — Road to 2022 (@roadto2022en) November 4, 2022



المجموعة السادسة:

بلجيكا

المغرب

كرواتيا



المجموعة السابعة:

البرازيل

OS 26 DA COPA DO MUNDO 🇧🇷



O Tite divulgou os convocados para o 🇶🇦 e temos 12 medalhistas olímpicos!



E aí, o que achou da lista? pic.twitter.com/zhdPwlbInY — Time Brasil (@timebrasil) November 7, 2022

سويسرا

الكاميرون

Liste des 26 #LionsIndomptables qui iront défendre les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022.



PRÉPARATIFS DE LA COUPE DU MONDE FIFA QATAR 2022#CMRJAM | #FRIENDLY | #FIFAWC2022 | #QATAR2022 | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES pic.twitter.com/lwa6mWrUOZ — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) November 9, 2022

المجموعة الثامنة:

البرتغال

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira



It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG — Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022

الأوروغواي