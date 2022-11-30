قنوات beIN SPORTS تواصل تحقيق الأرقام القياسية

أكثر من 111 مليون مشاهد تابعوا حفل الافتتاح مع تجاوز أعداد متابعي مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات حاجز 907 ملايين متابع.

الناقل الرسمي لبطولة العالم لكرة القدم ضمن 24 دولة في المنطقة يشهد مستويات مشاهدة قياسية في مباريات قطر والإكوادور والسعودية والأرجنتين والبرازيل وصربيا.

نمو ملحوظ لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لـ beIN SPORTS حيث تظهر البيانات انطباعات أكثر بسبعة أضعاف في الأيام الثمانية الأولى مقارنة بشهر كامل من النسخة الماضية في روسيا.

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، عن تخطي عدد المشاهدات الأولية لحفل افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى من دور المجموعات حاجز المليار مشاهدة على قنوات beIN SPORTS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعكس نسب المشاهدة التي كشفت عنها المجموعة زيادة بواقع 113% مقارنةً بالنسب المسجلة في مباريات نفس الجولة من بطولة كأس العالم 2018 FIFA في روسيا.

ويلعب الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تستضيفها قطر في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دوراً محورياً في تسليط الضوء على هذا الحدث التاريخي على الساحة العالمية. وتؤكد الإحصائيات الأولية للمشاهدات الإقبال غير المسبوق من جانب عشاق كرة القدم في المنطقة على البطولة الممتدة لشهر كامل والتي تُقام للمرة الأولى في العالم العربي، حيث توفر شبكة beIN SPORTS فرصة مشاهدة البث الأصلي للمباريات مع نخبة من المعلقين والاطلاع على آراء أفضل المحللين العالميين من خلال سبع قنوات مخصصة.

وقال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "توقعنا سابقاً أن تحقق نسخة عام 2022 مستويات مشاهدة استثنائية كونها المرة الأولى التي تُقام في الشرق الأوسط، حيث نجحت بتسجيل أكثر من مليار مشاهدة لحفل الافتتاح ومباريات الجولة الأولى لدور المجموعات. ولطالما أكد عشاق كرة القدم في العالم العربي على شغفهم بالبطولات الكبرى. ويسرّنا عرض مباريات البطولة للمشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإلهامهم باعتبارنا الناقل الرسمي للبطولة، ما يشكل مصدر فخرٍ واعتزازٍ بالنسبة لنا".

ووفقاً لبيانات شركة إبسوس، سجل حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مشاهدة 111.7 مليون شخص بالغ في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يصل إلى نسبة 31% من السكان البالغين في الدول الـ 24، حيث يمثل ستة أضعاف مشاهدات حفل افتتاح النسخة السابقة من البطولة عام 2018 في روسيا.

ثماني مجموعات و16 مباراة وأكثر من 900 مليون مشاهد

تجاوز إجمالي المشاهدين الذين تابعوا مباريات الجولة الأولى لدورة المجموعات من البطولة حاجز الـ 907 مليون شخص، ووصل عدد متابعي المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخبين القطري والإكوادوري إلى 99.24 مليون مشاهد، في زيادة بلغت 86% عن المباراة الافتتاحية للنسخة الماضية من البطولة، وأقل بنسبة بسيطة من مشاهدات مباراة نصف النهائي في 2018 بين إنجلترا وكرواتيا التي بلغت 99.4 مليون مشاهدة. كما سجلت مباراة هولندا والسنغال في المجموعة الأولى مشاهدة 44.6 مليون شخص، بينما بدأت إيران، أحد المنتخبات الممثلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وواحد من خمسة منتخبات تتنافس في قطر هذا الشهر، مشوارها في البطولة بهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي في مباراة تابعها أكثر من 80.7 مليون مشاهد، بمن فيهم 60% من السكان البالغين في إيران. وسجل المنتخب الويلزي عودته الأولى إلى بطولة العالم لكرة القدم منذ عام 1966 في مباراة جمعته مع منتخب الولايات المتحدة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتابعها 26.5 مليون مشاهد على قنوات beIN SPORTS.

كما خاض المنتخب السعودي ثاني أكثر المباريات مشاهدة في البطولة لغاية الآن، حيث تابع 99.3 مليون مشاهد الفوز التاريخي المبهر على الأرجنتين بهدفين لهدف، من بينهم نحو 18 مليون مشاهد بالغ من المملكة العربية السعودية، أي نسبة 71% من السكان البالغين في المملكة، الذين يتابعون الأداء الأبرز للصقور على الإطلاق في جميع نسخ بطولة العالم لكرة القدم. ووصلت أعداد متابعي مباراة بولندا والمكسيك ضمن المجموعة الثالثة، والتي انتهت بالتعادل السلبي، إلى 30.7 مليون مشاهد.

وسجلت مباراة المنتخب التونسي أمام الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة 63.4 مليون مشاهدة في المنطقة، تشمل 75% من إجمالي البالغين في تونس، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين. بينما تابع 71.9 مليون شخص أولى مباريات المنتخب الفرنسي بطل العالم في رحلته للدفاع عن اللقب، والتي فاز فيها على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتابع أكثر من 82.2 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفوز المفاجئ للمنتخب الياباني على نظيره الألماني حامل لقب بطولة العالم أربع مرات ضمن مباريات المجموعة الخامسة، في حين شاهد 52.4 مليون متابع فوز الماتادور الإسباني الساحق على كوستاريكا بنتيجة 7-0.

وشاهد 57.2 مليون شخص المباراة الافتتاحية للمنتخب المغربي في المجموعة السادسة، والتي انتهت بالتعادل السلبي أمام المنتخب الكرواتي وصيف النسخة الماضية من البطولة، بينما شاهد 26.7 مليون آخرون مباراة المنتخب الكندي في عودته المنتظرة إلى الساحة الكروية العالمية، والتي انتهت بخسارته بهدف وحيد أمام المنتخب البلجيكي.

وتُعد مباراة البرازيل وصربيا في المجموعة السابعة، والتي انتهت بهدفين لصفر لصالح راقصي السامبا أبطال العام خمس مرات، ثالث أعلى المباريات متابعة في البطولة لغاية الآن مع 95.6 مليون مشاهد. وتابع 11.1 مليون شخص المباراة الثانية في المجموعة ذاتها والتي فازت فيها سويسرا على الكاميرون بنتيجة 1-0.

كما شاهد 64 مليون شخص الإنجاز التاريخي الجديد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ متتالية من بطولة العالم لكرة القدم، عندما فازت البرتغال على غانا بنتيجة 3-2، بينما تابع 8.1 مليون شخص المباراة التي سبقتها في اليوم ذاته بين الأوروجواي وكوريا الجنوبية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين.

نمو ملحوظ لوسائل التواصل الاجتماعي

مع تسجيل أكثر من مليار مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبث المباشر لقنوات beIN SPORTS، فإن البيانات المتعلقة بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة الإعلامية الرائدة خلال الأيام الثمانية الأولى بين 20 و 27 نوفمبر، حققت نموا غير مسبوق. وقد ساهم المحتوى المنشور على مدار الأيام الثمانية في إنتاج 1.7 مليار انطباع وتفاعل أي أكثر من سبعة أضعاف الرقم البالغ 235 مليونًا الذي تم تسجيله خلال شهر كامل من بطولة كأس العالم 2018 FIFA في روسيا.

وعلى صعيد مقاطع الفيديو المنشورة تحديدا من قبل المجموعة، حصدت هذه المقاطع أكثر من 330 مليون مشاهدة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد المشاهدات التي تم تسجيلها على مدار شهر كامل من النسخة الماضية في روسيا والتي بلغت 121 مليونًا.