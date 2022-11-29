فيفا يُحقق بهتافات من مشجعي كرواتيا

وجاء في بيان الاتحاد أن الحركة بدأت "بسبب السلوك التمييزي وهتافات الكراهية لبعض المشجعين الكرواتيين في المباراة ضد كندا، وكذلك بسبب لافتات بمضمون مماثل".

وفازت كرواتيا على كندا 4-1 الأحد، ليودّع المنتخب الأميركي الشمالي المونديال.

وتوجه مشجعون من كرواتيا بإهانات لحارس مرمى كندا ميلان بوريان، وهو من أصل صربي وُلد في كرواتيا قبل أن يفر منها وهو طفل، حيث استهدفته لافتات مسيئة خلال المباراة.

وتحتل كرواتيا، وصيفة كأس العالم 2018، المركز الأول في مجموعتها السادسة، التي تضم إلى جانب كندا أيضا المغرب وبلجيكا.

تواجه كرواتيا نظيرتها بلجيكا الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.