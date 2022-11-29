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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

فيفا يُحقق بهتافات من مشجعي كرواتيا

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أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) فتح إجراءات تأديبية ضده بسبب إهانات بعض المشجعين الكرواتيين لحارس مرمى كندا ذي الأصول الصربية، خلال المواجهة بين المنتخبين في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وجاء في بيان الاتحاد أن الحركة بدأت "بسبب السلوك التمييزي وهتافات الكراهية لبعض المشجعين الكرواتيين في المباراة ضد كندا، وكذلك بسبب لافتات بمضمون مماثل".

وفازت كرواتيا على كندا 4-1 الأحد، ليودّع المنتخب الأميركي الشمالي المونديال.

وتوجه مشجعون من كرواتيا بإهانات لحارس مرمى كندا ميلان بوريان، وهو من أصل صربي وُلد في كرواتيا قبل أن يفر منها وهو طفل، حيث استهدفته لافتات مسيئة خلال المباراة.

وتحتل كرواتيا، وصيفة كأس العالم 2018، المركز الأول في مجموعتها السادسة، التي تضم إلى جانب كندا أيضا المغرب وبلجيكا. 

تواجه كرواتيا نظيرتها بلجيكا الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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