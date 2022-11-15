فرنسا تخسر جهود نكونكو في كأس العالم FIFA قطر 2022™

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن لاعب لايبسيتش الألماني لن يشارك في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد تعرّضه لإصابة في فخذه الأيسر خلال تدريبات الديوك في كليرفونتين عشية السفر إلى قطر للمشاركة في النهائيات .

.@c_nk97 avait quitté la séance d’entraînement avant son terme, touché au genou gauche. Les examens radiologiques passés dans la soirée ont malheureusement révélé qu’il s’agissait d’une entorse... https://t.co/fiddGgBorK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2022

وانضم نكونكو إلى كل من بول بوغبا ونغولو كانتيه وبريسنل كيمبيمبي الذين حرمتهم الإصابة من التواجد في العرس العالمي الذي ينطلق في العشرين من الشهر الجاري ويستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر.

