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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

فرنسا تخسر جهود نكونكو في كأس العالم FIFA قطر 2022™

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سيغيب كريستوفر نكونكو لاعب المنتخب الفرنسي عن نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات المنتخب الثلاثاء بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي.

AFP

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن لاعب لايبسيتش الألماني لن يشارك في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد تعرّضه لإصابة في فخذه الأيسر خلال تدريبات الديوك في كليرفونتين عشية السفر إلى قطر للمشاركة في النهائيات .

 

وانضم نكونكو إلى كل من بول بوغبا ونغولو كانتيه وبريسنل كيمبيمبي الذين حرمتهم الإصابة من التواجد في العرس العالمي الذي ينطلق في العشرين من الشهر الجاري ويستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر.
 

منتخب فرنسا كأس العالم FIFA قطر 2022™ كريستوفر نكونكو
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