فاران: "مواجهة المغرب ستكون صعبة ومعقدة"

وأوضح فاران أن منتخب بلاده "لا يجب أن يقع في فخ المنتخب المغربي" مشيراً إلى أنه منتخب صعب ويمتلك قدرات فنية كبيرة.

وأردف فاران قائلاً إن المواجهة أمام أسود الأطلس ستكون معركة كروية مؤكداً أن عليه هو وزملاءه الذين يمتلكون الخبرة في منتخب الديوك تجهيز بقية اللاعبين لها.

وعن المنتخب المغربي قال فاران إنه فريق متماسك جداً ومن الصعب مباغتته موضحاً أن المنتخب أسود الأطلس يملك الكثير من الأسلحة وتواجده في نصف النهائي ليس بالصدفة.

وختم مدافع مانشستر يونايتد حديثه قائلاً إن في هذا المستوى لا مجال للأخطاء أبداً.