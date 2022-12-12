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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

فاران: "مواجهة المغرب ستكون صعبة ومعقدة"

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قال رافاييل فاران مدافع منتخب فرنسا إن مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون صعبة ومعقدة مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا مجال للوقوع في أي خطأ.

AFP

وأوضح فاران أن منتخب بلاده "لا يجب أن يقع في فخ المنتخب المغربي" مشيراً إلى أنه منتخب صعب ويمتلك قدرات فنية كبيرة.

وأردف فاران قائلاً إن المواجهة أمام أسود الأطلس ستكون معركة كروية مؤكداً أن عليه هو وزملاءه الذين يمتلكون الخبرة في منتخب الديوك تجهيز بقية اللاعبين لها.

وعن المنتخب المغربي قال فاران إنه فريق متماسك جداً ومن الصعب مباغتته موضحاً أن المنتخب أسود الأطلس يملك الكثير من الأسلحة وتواجده في نصف النهائي ليس بالصدفة.

وختم مدافع مانشستر يونايتد حديثه قائلاً إن في هذا المستوى لا مجال للأخطاء أبداً.

رافايل فاران منتخب فرنسا كأس العالم FIFA قطر 2022™
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