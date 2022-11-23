غياب لوكاس هرنانديز عن بقية مشوار فرنسا في المونديال

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial.



Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

ويستمر كابوس الإصابات في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، بعد أفضل لاعب في العالم المهاجم كريم بنزيمة، لاعبي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي والمدافع بريسنيل كيمبيمبي ولاعبين آخرين أمثال الحارس مايك مينيان والمهاجم كريستوفر نكونكو.

وخرج لاعب بايرن ميونيخ الألماني البالغ 26 عاماً مبكراً، بعد هجمة افتتاح التسجيل لمنتخب أستراليا (9).

قال قائد المنتخب الحارس هوغو لوريس "بصراحة، بدأت الأمور تصبح مقلقة".

تابع حارس توتنهام الإنكليزي المخضرم "شعرنا بسرعة أن الأمر جدي.. يجب أن نتطلع قدماً، هذا الأمر يمنحنا المزيد من القوة".

وفي تشكيلة ديشان، سيلعب تيو، الشقيق الأصغر لوكا، دور البديل في مركز الظهير الأيسر.

وكان بطل العالم 2018 قد تعرّض لاصابة في العضلات المقرّبة في 13 أيلول/سبتمبر وعاد إلى الملاعب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتسعى فرنسا إلى أن تصبح أول منتخب يحرز لقب البطولة مرتين توالياً منذ البرازيل في 1958 و1962.