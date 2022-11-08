غياب إيفون مفوغو حارس سويسرا عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ بسبب الإصابة

من قبل beIN SPORTS November 8, 2022 20:04 أعلن نادي لوريان الفرنسي عدم مقدرة حارسه السويسري إيفون مفوغو تمثيل منتخب بلاده في كأس العالم FIFA قطر 2022™، بسبب الإصابة.