غياب إيفون مفوغو حارس سويسرا عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ بسبب الإصابة من قبل beIN SPORTS November 8, 2022 20:04 أعلن نادي لوريان الفرنسي عدم مقدرة حارسه السويسري إيفون مفوغو تمثيل منتخب بلاده في كأس العالم FIFA قطر 2022™، بسبب الإصابة. AFP Bon rétablissement, gute Besserung, buona guarigione, @YMvogo !🍀 https://t.co/T0sGurIN7t — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 8, 2022 منتخب سويسرا كأس العالم FIFA قطر 2022™ إيفون مفوغو السابق محكمة التحكيم الرياضي تؤكد أهل اقرأ التالي - آخر الأحداث November 8, 2022 20:04 غياب "مفوغو" حارس سويسرا عن كأس العالم FIFA™ November 8, 2022 18:29 "كاس" تؤكد أهلية كاستيو لتمثيل الإكوادور November 8, 2022 17:30 أجواء استقبال المغربي عبد الرزّاق البدوي في الدوحة November 8, 2022 17:04 "كتارا" تعيش على وقع كأس العالم FIFA قطر 2022™ November 8, 2022 16:50 مدينة "لوسيل" تشهد أنشطة ثقافية متنوعة November 8, 2022 16:23 فليك يتحدّث عن استعدادات ألمانيا لـ"قطر 2022™" November 8, 2022 14:36 السلطات السعودية تكشف عن إجراءات السفر إلى قطر November 8, 2022 11:29 ماتشينو بدلاً من ناكاياما المصاب في قائمة اليابان November 8, 2022 10:55 الإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب الأسترالي November 7, 2022 22:56 اشترك بعرض القمة (VIP)