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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

غياب إيفون مفوغو حارس سويسرا عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ بسبب الإصابة

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أعلن نادي لوريان الفرنسي عدم مقدرة حارسه السويسري إيفون مفوغو تمثيل منتخب بلاده في كأس العالم FIFA قطر 2022™، بسبب الإصابة.

AFP

 

منتخب سويسرا كأس العالم FIFA قطر 2022™ إيفون مفوغو
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