غوارديولا: "ميسي الأفضل على مر العصور حتى بدون كأس العالم"



وقال غوارديولا في تصريحات له، اليوم، قبل مواجهة فريقه لمنافسه فريق ليفربول في الدور الرابع لكأس الرابطة غداً الخميس: "إنّه بلا شك أفضل لاعب على مر العصور، بالنسبة لي هو الأفضل، لا أعتقد أنّ أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة مع فعله ميسي".

وأضاف: "الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييغو مارادونا.. تكون وجهة نظرهم عاطفية، لكن على الجانب الآخر حتى لو لم يفز ميسي بكأس العالم لن يتغير رأيي".

وأوضح غوارديولا أنّ لاعبي سيتي الـ 16 الذين شاركوا في كأس العالم سيعودون تدريجياً للتركيز على مهمتهم مع النادي.

وتابع: "اليوم، عاد ستة لاعبين منهم، خاضوا تجربة فريدة، وآمل أن يعودوا في حالة معنوية مرتفعة وفي غضون أربع سنوات يمكنهم الحصول على تجربة أخرى في كندا والمكسيك والولايات المتحدة".