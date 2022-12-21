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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

غوارديولا: "ميسي الأفضل على مر العصور حتى بدون كأس العالم"

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أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، أنّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستحق لقب أفضل لاعب على مر العصور حتى بدون الفوز بكأس العالم.

Reuters


وقال غوارديولا في تصريحات له، اليوم، قبل مواجهة فريقه لمنافسه فريق ليفربول في الدور الرابع لكأس الرابطة غداً الخميس: "إنّه بلا شك أفضل لاعب على مر العصور، بالنسبة لي هو الأفضل، لا أعتقد أنّ أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة مع فعله ميسي".

وأضاف: "الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييغو مارادونا.. تكون وجهة نظرهم عاطفية، لكن على الجانب الآخر حتى لو لم يفز ميسي بكأس العالم لن يتغير رأيي".

وأوضح غوارديولا أنّ لاعبي سيتي الـ 16 الذين شاركوا في كأس العالم سيعودون تدريجياً للتركيز على مهمتهم مع النادي.

وتابع: "اليوم، عاد ستة لاعبين منهم، خاضوا تجربة فريدة، وآمل أن يعودوا في حالة معنوية مرتفعة وفي غضون أربع سنوات يمكنهم الحصول على تجربة أخرى في كندا والمكسيك والولايات المتحدة".  

بيب غوارديولا ليونيل ميسي كأس العالم FIFA قطر 2022™
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