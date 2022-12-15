

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "نحن سعداء ونشعر بالفخر بعد أن تمكنا من العبور إلى المباراة النهائية وهي للمرة الثانية على التوالي بعد أن كانت السابقة قبل أربع سنوات في النسخة التي أقيمت في روسيا وتوجنا بها".

وقال مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني: "علينا أن نواصل التركيز لأقصى درجة، وهو السبيل لملامسة هدفنا".

وتابع غريزمان الذي توج بلقب أفضل لاعب في مباراة اليوم: "المنتخب المغربي قدم مباراة قوية، ولكن الشجاعة التي تحلى بها الجميع والرغبة في الفوز أبقت التقدم لصالحنا حتى صافرة النهاية، وبلا شك نحن واثقون من قدرتنا على المواصلة على نفس المنوال وصناعة التاريخ بالوصول إلى اللقب للنسخة المونديالية الثانية على التوالي".

وأضاف مهاجم برشلونة السابق: "كان يتوجب علينا أن نقاتل كي نحقق الفوز وهذا ما حدث اليوم، وقد نجحنا بذلك، وسعينا كي لا نتعرض لهدف مبكر وحافظنا على الهدوء، والآن سنواجه الأرجنتين ونملك القدرة على تحقيق هدفنا وإسعاد الجماهير الفرنسية في كل مكان".

وأوضح غريزمان "المنتخب المغربي أبهرني وقد عرفنا كيف نتعامل مع الضغوط التي أوجدها خلال أحداث المباراة وساعدنا الهدف المبكر في ذلك، ولا بد من أن نشيد بأداء المنتخب المغربي الذي قدم مستوى كبيراً سواء في دور المجموعات أو حتى في الأدوار الاقصائية، وكذلك نحن نخوض بطولة رائعة، وهدفنا هو اللقب رغم صعوبته. سعيد لأنني هنا وهذا ليس سهلاً. المستوى مرتفع، وبلوغ النهائي يعد أمراً رائعاً".

وأعرب غريزمان عن تفاؤله في المواجهة المقبلة أمام المنتخب الأرجنتيني في ظل المعنويات المرتفعة التي تسود أجواء المنتخب وكذلك الروح العالية إلى جانب الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين.

وقال: "تركيزنا ينصب على النهائي وسنلعب بواقعية كبيرة، ونتطلع للتعافي بسرعة، وبالتأكيد نحن نعرف طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني الذي يضم في صفوفه مجموعة رائعة وهو ليس فقط ليونيل ميسي وندرك جيداً أن مهمتنا ليست سهلة على الاطلاق وسنحاول أن نستعد بأفضل صورة ممكنة لهذه المواجهة".

وأكد غريزمان الذي يطمح لتحقيق لقبه المونديالي الثاني أنّ ثقته كبيرة بالمدرب ديدييه ديشامب، معرباً عن أمله في استمراره مع المنتخب وإن كان كل التركيز في الآونة الراهنة على تحقيق اللقب.

وختم: "كل شيء لم ينته بعد، وعلينا أن نستمر على نفس الروح وندخل إلى مباراة (الأحد) المقبل في قمة العطاء كي نتخطى كل الصعوبات التي سنواجهها والوصول إلى النهاية يستحق أن نضاعف جهودنا وأيضاً الحصول على اللقب لا يمكن أن يأتي بدون بذل جهوداً مضاعفة".