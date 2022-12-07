شبكة beIN SPORTS توفر للاجئين والنازحين فرصة مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™

أعلنت شبكة beIN SPORTS، بصفتها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ والجهة الداعمة لتقديم بطولة كرة قدم شاملة ومُتاحة للجميع، عن توفير تغطيتها الإعلامية في أكثر من 20 مركزاً للمشجعين مخصصاً للاجئين والنازحين في جميع أنحاء غرب آسيا وشمال أفريقيا.

المبادرة تهدف إلى دعم ثقافة السلام والتكامل الاجتماعي وتعزيز دور الرياضة في التخفيف من المعاناة وتوفير الدعم النفسي ومشاركة فرحة البطولة العالمي

وحرصا على أن يتمكن أكبر عدد من الأفراد من متابعة مباريات البطولة، يتم في الوقت الراهن تنفيذ مبادرتين رائدتين على صعيد منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هما: "قطر 2022 فرحة للجميع"، ومبادرة اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وتعتبر "قطر 2022 فرحة للجميع" مبادرة إنسانية بقيادة جمعية الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية، وبدعم من صندوق قطر للتنمية، وbeIN SPORTS ، واللجنة العليا للمشاريع والإرث. وتتضمن إنشاء مراكز مخصصة للمشجعين في عدد من الدول، بما فيها العراق والأردن ولبنان وفلسطين والسودان واليمن. ويحتوي كل مركز على شاشة عملاقة لنقل التغطية الحصرية لقنوات beIN SPORTS.

وتسعى مبادرة "قطر 2022 فرحة للجميع" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يأتي في مقدمتها دعم ثقافة السلام والتكامل الاجتماعي، وتعزيز دور الرياضة في التخفيف من معاناة الدول المتضررة، وتوفير الدعم النفسي للاجئين والنازحين ومشاركتهم فرحة الاستمتاع بأول نسخة من بطولة كأس العالم تٌقام في المنطقة.

أما بالنسبة لمبادرة اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، فقد تم تجهيز موقعين في الأراضي الفلسطينية لاستضافة المئات من الجماهير، وأولها كان في وسط مدينة غزة، حيث تم تجهيز صالة رياضية بشكل كامل لتحتضن أكثر من 3000 متابع ومشجع، كما تم تجهيز قاعة أخرى في مجمع رام الله الترويحي برام الله لتستضيف أكثر من 1000 من المشجعين والمهتمين. وتضمن جدول التجهيزات إقامة فعاليات احتفالية، منها عروض دبكة وإطلاق الألعاب النارية. وتندرج هذه المبادرات في إطار حرص beIN SPORTS على التعاون مع دولة قطر لتوفير مساحات ملائمة للجماهير لحضور مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ المقامة في دولة قطر، ولتميز هذه البطولة بكونها الأولى من نوعها التي تقام في بلد عربي.

وقال السيّد جاسم عبد الرحمن المفتاح، مدير إدارة الاتصال المؤسسي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نفخر بدعم هذه المبادرة السخية للدولة، والتي أطلقتها بمناسبة استضافة بطولة كأس العالم في نسخة تاريخية بالنسبة لدولة قطر والشرق الأوسط والعالم العربي بأكمله. وأثبتت كرة القدم قدرتها الكبيرة على إحداث تغييرات في المفاهيم وتحقيق تحولات مجتمعية وتعزيز التنمية المُستدامة، ويسرنا أن نتمكن من تقديم المساعدة وتوفير منفذ بسيط للملايين من اللاجئين والنازحين من خلال مشاركتهم فرحة البطولة من خلال تغطيتنا اليومية.

“ولطالما عملت beIN في إطار التزامها المؤسساتي على تحفيز الجميع على اختلاف أعمارهم وأعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم من خلال الفعاليات والقصص الإيجابية الملهمة التي يجسدها المحتوى الترفيهي والرياضي العالمي الذي يتجاوز الحدود ويجمع الناس".

وتبث beIN SPORTS مباريات البطولة الـ 64 لمشتركيها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر تغطية مجانية في مراكز المشجعين المخصصة للاجئين والنازحين، كما تلتزم بإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الجمهور لمتابعة البطولة من خلال إعلانها عن بث 22 مباراة على قناة beIN SPORTS المجانية، ما يتيح للملايين من المشجعين والعائلات المتواجدين في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الـ 24 الاستمتاع بتجربة مشاهدة فريدة لمباريات البطولة التي تُقام في منطقتهم للمرة الأولى.

