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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

شارك في مسابقة التوقعات واربح مع beIN SPORTS

من قبل

كأس العالم اقتربت أكثر من أي وقت مضى، شارك في الحدث على طريقتك وتوقع المتأهلين من دور المجموعات والمواجهات النارية في الأدوار الإقصائية، وأجب عن السؤال الأهم !!! من سيتوج بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™؟.

beIN SPORTS

توقع المنتخب الفائز بلقب كأس العالم وشارك النتيجة على حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي واربح اشتراك لمدة عام في القنوات الرياضية عبر beIN CONNECT.

للاشتراك في المسابقة يجب الدخول على هذا الرابط والقيام بعملية التوقع كاملة وصولاً إلى المنتخب الفائز بكأس العالم FIFA قطر 2022™.

شروط المشاركة

1 –  توقع طرفي المباراة النهائية.

2 – توقع الفريق الفائز بكأس العالم FIFA قطر 2022™.

3 – قم بنشر توقعك والمشاركة في موعد أقصاه السادسة مساء بتوقيت الدوحة يوم 20 / 11 / 2022 

4 - يجب أن يكون المشارك متابعاً لحسابات beIN SPORTS على مواقع التواصل الاجتماعي.

5 - أن ينشر المتسابق صورة التوقع النهائي على حسابه الخاص مع إضافة "مينشن"  (@beINSPORTS) لحساب "واحد فقط" لـbeIN SPORTS .

6 – يشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون التوقع متبوعاً بـ"هاشتاغ" #توقع_واربح_مع_beIN 

7 – سيتم اختيار الفائز عبر قرعة عشوائية.

كأس العالم FIFA قطر 2022™
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