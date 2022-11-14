English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

سمو أمير دولة قطر يزور مركز قيادة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ الرئيسي

من قبل

قام سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بزيارة إلى مركز قيادة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ الرئيسي بمركز الدوحة للمعارض في منطقة القصار، صباح اليوم.

beIN SPORTS

واطلع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على مركز عمليات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ومركز قيادة العمليات الرئيسي للدولة المستضيفة، وعلى الاستعدادات والإجراءات المتخذة للحدث الرياضي العالمي لضمان تحقيق أعلى المعايير العالمية في التنسيق والمتابعة، والتقى سموه عدداً من كبار المسؤولين من اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ورافق سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خلال الزيارة، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بمختلف الجهات المعنية.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جياني إنفانتينو كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق منتخب السنغال يصل إلى قطر
اقرأ
منتخب السنغال يصل إلى قطر
التالي إينياكي ويليامس وتوماس بارتي ي
اقرأ
إينياكي ويليامس وتوماس بارتي يقودان قائمة غانا
-

آخر الأحداث

>