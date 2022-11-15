سكالوني يُبعد الضغط عن لاعبي المنتخب الأرجنتيني

ولا يزال المنتخب الأرجنتيني الذي سيواجه نظيره الإماراتي في مباراة ودية في أبو ظبي الأربعاء قبل أن يسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة، من دون هزيمة منذ 35 مباراة.

وأعلن سكالوني (44 عاماً)، الذي قاد الأرجنتين للفوز بأول لقب كبير لها منذ 28 عاماً في "كوبا أميركا" العام الماضي، عن قائمة من 26 لاعباً بقيادة النجم ليونيل ميسي الجمعة.

وقال سكالوني للصحافيين في العاصمة الإماراتية "ليس لدينا ضغط لأنه في النهاية هذه كرة قدم، سنلعب كأس العالم لكرة القدم".

وتستهل الارجنتين مشوارها في كأس العالم بمواجهة السعودية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر وذلك في مجموعة تضمّ أيضاً المكسيك وبولندا.

وأضاف "نحن ندرك ما تمثله كرة القدم للأرجنتين لكنها رياضة ولهذا السبب علينا أن نخطو على أرض الملعب ونفعل ما يجب".

وشرح سكالوني "علينا أن نخرج ونلعب بالطريقة التي نعرفها. ثم هناك الكثير من الأشياء المجهولة".

إخفاق 2002

وذكّر سكالوني بمونديال 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، عندما خرجت الأرجنتين حاملة اللقب مرتين من دور المجموعات.

وقال "على الرغم من خيبة الأمل من الخسارة، إلا أن الناس لا يزالوا يدركون أن الفريق كان من الأفضل وأنهم لم يستحقوا الخروج من كأس العالم".

وأعرب سكالوني عن تفاؤله بعودة مهاجم روما الايطالي، باولو ديبالا، إلى جهوزيته في الوقت المناسب قبل انطلاق المونديال القطري بعد إصابة في أوتار الركبة.

وعن المواجهة الافتتاحية امام السعودية، أشار سكالوني إلى "معرفته الجيدة بالمنتخب السعودي" مضيفاً "لقد شاهدناهم قبل بضعة أيام أمام بنما. إنه فريق جيد جداً، قوي من الناحية الفنية مع لاعبين سريعين ومشابهين للمنتخب الاماراتي. سيجعلون من المباراة صعبة علينا كونها أيضا الاولى لنا في كأس العالم".

