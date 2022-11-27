English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

سكالوني يطالب بالهدوء بعد سحر ميسي

من قبل

طالب مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني مواطنيه بالهدوء بعدما ساعد النجم ليونيل ميسي "راقصي التانغو" بالإبقاء على آمالهم بالتأهل إلى الدور الثاني قائمة، بالفوز على المكسيك بهدفين نظيفين على استاد لوسيل السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

ءوخاضت الأرجنتين ثاني مبارياتها في قطر بعد خسارة تاريخية أمام السعودية 1-2 وظهرها إلى الحائط، إلا انها خرجت فائزة بفضل سحر ميسي وهدف رائع للبديل الشاب إنسو فرنانديس (21 عاماً). ولكن يبقى على رجال سكالوني الفوز على بولندا الأربعاء لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

"مجرد مباراة في كرة القدم"

وعندما سُئل عن الصور التي أظهرت مساعده لاعب خط الوسط الدولي السابق بابلو أيمار وهو على حافة البكاء خلال المباراة، دعا المدرب سكالوني إلى رؤية الأمور من منظور مختلف، قائلاً "يجب أن يكون لديك بعض المنطق، إنها مجرد مباراة كرة قدم". 

وأضاف "تلقيت رسالة من أخي يقول فيها إنه كان يبكي ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك. وكأن الأمر أكثر من مجرد مباراة كرة قدم".

وأردف "أنا لا أشاطر ذلك. يجب أن يفهم اللاعبون أنها مباراة كرة قدم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتكرر ذلك في كل مباراة"، مشدداً في الوقت ذاته على انه "من الصعب أن تجعل الناس يفهمون أن الشمس ستشرق غداً، إن فزت أو خسرت. ما يهم هو كيف تفعل الأشياء".

وأكد سكالوني أنه لن يحتفل بفوز أبطال العالم مرتين (1978 و1986) حالياً خصوصاً أن منتخب "ألبيسيليستي" لم يضمن التأهل، اذ حتّى التعادل أمام بولندا من الممكن أن يطيح به من دور المجموعات.

وقال "سيظن الناس أنني مجنون لكنني بخير، لقد فزنا، سنحتفل وهذا يحدث. غداً علينا الاستعداد للمباراة والأمر شبيه عندما فزنا بنهائي كوبا (أميركا) حين كان علينا التفكير بما سيحدث بعد ذلك".

وأضاف "الفرح لا يدوم طويلاً، عليك أن تحافظ على التوازن".

وتوقع سكالوني أن ترفع بولندا متصدرة المجموعة برصيد 4 نقاط والتي تحتاج لنقطة يتيمة للتأهل إلى ثمن النهائي من مستواها الفني والبدني أمام وصيفتها الأرجنتين الثانية بفارق الأهداف عن السعودية. فيما تتذيل المكسيك القاع برصيد نقطة.

قال "بولندا صعبة للغاية، الجميع يلعبون بشكل مختلف (ضد الأرجنتين). لا يبدلون (أسلوبهم) فقط من أجل ليو (ميسي)، بل من أجل جميع اللاعبين الآخرين واحتراماً للأرجنتين".
 

المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق أوتو أدو: "تجاوزنا الخسارة أما
اقرأ
أوتو أدو: "تجاوزنا الخسارة أمام البرتغال ونركز على مباراتنا المقبلة"
التالي مدرب كوريا الجنوبية يؤكد على ص
اقرأ
مدرب كوريا الجنوبية يؤكد على صعوبة مواجهة غانا
-

آخر الأحداث

>