سكالوني مدرب الأرجنتين يصف مواجهة كرواتيا بالصعبة

وقال سكالوني، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: " نشعر بسعادة غامرة عقب الانتصار الذي حققناه اليوم، فالمهمة لم تكن سهلة علينا خصوصا أن المباراة ذهبت إلى ركلات الترجيح، وكان بالإمكان أن نحسم الأمور من خلال الحفاظ على تفوقنا في الوقت الأصلي".

وأضاف مدرب المنتخب الأرجنتيني: "أعتقد أن المنافس رمى بكل ثقله بالاعتماد على الكرات الطويلة لاستثمار طول قامة مهاجميه خصوصا البدلاء، لكننا ورغم الثقة الكبيرة التي كسبوها عقب العودة في النتيجة، تماسكنا في الأوقات الإضافية".

وأكد سكالوني على أفضلية لاعبيه في الشوط الإضافي الثاني، وأهدروا فرصة سهلة كانت كفيلة بحسم النتيجة دون اللجوء إلى ركلات الترجيح، لكنهم وضعوا مسبقا كل التصورات والسيناريوهات المحتملة، وكانوا مركزين وحققوا المطلوب وتأهلوا إلى المربع الذهبي.

وأضاف "نثبت دائما أننا نملك شخصية قوية، ونعرف كيف نتعامل مع الضغوط التي نجد أنفسنا تحتها خلال المنافسة، كما حصل معنا عقب الخسارة من المباراة الأولى أمام السعودية ما وضعنا أمام حتمية الفوز في المباراتين المواليتين من أجل التأهل وحققنا المطلوب، وتكرر الأمر اليوم ووجدنا أنفسنا في موقف حرج أمام المنتخب الهولندي بعدما كانا مسيطرين على كافة تفاصيل المباراة، لكننا تعاملنا بشكل مثالي مع الموقف وأظهرنا تركيزا كبيرا خلال ركلات الترجيح".

اختبار صعب أمام كرواتيا

وحول مواجهة كرواتيا في الدور نصف النهائي، أشار مدرب المنتخب الأرجنتيني إلى صعوبة المواجهة التي لن تكون سهلة، خاصة وأنها تأتي في المستوى العالي وفي نصف نهائي كأس العالم، مشدداً على أنه لا يمكن القول في المستوى العالي أن ملاقاة هذا المنتخب أفضل من ملاقاة آخر.

وقال مدرب الأرجنتين إن المنتخب الكرواتي أثبت أنه من طراز عال بدليل تفوقه على منتخب مرشح للقب مثل المنتخب البرازيلي، "وبالتالي على اللاعبين الأرجنتينيين أن يكونوا حاضرين ومركزين من أجل مواصلة البحث عن تحقيق الهدف ببلوغ النهائي أولا، ثم التفكير باللقب الذي ظال انتظاره".

شكر الجماهير على دعمها

وتوجه المدرب ليونيل سكالوني، في ختام حديثه في المؤتمر الصحفي، بالشكر لجماهير بلاده الغفيرة الي أزرت اللاعبين في الملعب، قائلاً: "في كل مرة نلعب أمام هذه الحشود التي تساندنا، نشعر أننا نلعب في الأرجنتين، شكرا لهم ونعدهم بأن نقدم أفضل ما لدنيا في المباراة المقبلة".

