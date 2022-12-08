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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

رونالدو يرد على شائعات رغبته بمغادرة بعثة البرتغال

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ردّ الاسطورة كريستيانو رونالدو مجدداً على شائعات وجود انقسامات داخل بعثة منتخب البرتغال وآخرها تقارير رغبته بمغادرة بعثة المنتخب عندما علم أنه لن يكون أساسياً أمام سويسرا الثلاثاء.

Reuters

وتأهلت البرتغال إلى ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد الفوز على سويسرا 6-1 في المباراة التي اشترك بها رونالدو في الدقيقة الثالثة والسبعين.

ونشرت عدة تقارير اليوم الخميس أنّ رونالدو أبدى رغبته في مغادرة بعثة المنتخب عندما اكتشف عدم مشاركته أساسياً مؤكدة أنّه تراجع عن قراره من أجل وحدة المجموعة.

وغرّد رونالدو اليوم في حسابه الرسمي على تويتر: "مجموعتنا متحدة وأقوى من أن تكسرها القوى الخارجية، وأمتنا شجاعة لا يرعبها أي خصم".

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قد أصدر بياناً رسمياً أكّد من خلاله عدم صحة التقارير المنشورة مؤكداً فخره بقائد منتخب البرتغال.

منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو كأس العالم FIFA قطر 2022™
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