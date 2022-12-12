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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

رونالدو: "ميسي مطالب بمضاعفة جهوده للتتويج باللقب"

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قال رونالدو نجم المنتخب البرازيلي السابق إنه يتعين على ليونيل ميسي قائد الأرجنتين مضاعفة جهوده من أجل التتويج بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ مشيراً إلى الإنجازات الضخمة في مسيرة اللاعب الأرجنتيني.

Reuters

وأشاد رونالدو في تصريح له، اليوم، بالمستوى الذي قدّمه ميسي في البطولة، ولكنه حذّر من صعوبة مهمة التتويج باللقب بالنسبة له.

وأضاف: "الأرجنتين لا تلعب بشكل جيد لكنهم يلعبون معاً.. إنهم شرسون في الهجوم وهناك ميسي الذي يحسم الأمور حينما يكون قريباً من منطقة الجزاء".

وتابع: "هل سأكون سعيداً إذا فاز ميسي بكأس العالم؟ بالطبع سأكون سعيداً له، لكن هناك منافسة كبيرة بين البرازيل والأرجنتين".

وسجّل ميسي هدفاً وقدّم تمريرة حاسمة للمنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الهولندي ليفوز بضربات الترجيح في دور الثمانية، ويأمل في قيادة منتخب بلاده إلى النهائي حينما يواجه كرواتيا غداً الثلاثاء في الدور نصف النهائي.

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