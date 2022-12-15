رومان سايس: "نسعى للظفر بالمركز الثالث"

وأعرب سايس في تصريح صحفي، عن فخر المنتخب الذي وضع بصمة استثنائية بالمونديال في مسيرة المغرب الرياضية.. مضيفاً: "هناك حتماً خيبة أمل، لكن دعونا لا ننسى أننا حققنا شيئاً استثنائياً، ولا تزال هناك مباراة أخرى ونريد احتلال المركز الثالث.. هذا الأمر سيكون رائعاً".

وقال قائد المنتخب المغربي: "إن الزخم الحالي للكرة المغربية يجب استغلاله، وذلك لتطور المستوى الكروي سواء في كأس العالم أو في مسابقات أخرى مثل البطولات الإفريقية".

وتابع: "كل شيء ممكن في كرة القدم عندما تكون لديك عقلية صحيحة.. ما نريده هو إعادة الكؤوس إلى المغرب"، مشيداً بكل المغاربة على دعمهم الاستثنائي.

وأشار إلى أن "المنتخب المغربي كان مثالياً مع لاعبين قدّموا كل ما لديهم وصنعوا قوة ومجداً للكرة المغاربية طوال فترة البطولة".

واختتم سايس بأن الرحلة لم تنته ويمكن الظفر بالمركز الثالث للتأكيد على قوة المنتخب الذي هو محل فخر العرب والقارة الإفريقية قبل أن يكون فخراً للمغرب.

