English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

رومان سايس: "نسعى للظفر بالمركز الثالث"

من قبل

أكد رومان سايس قائد المنتخب المغربي لكرة القدم، أن منتخب بلاده يسعى لتحقيق الفوز على نظيره الكرواتي في المواجهة التي تجمعهما السبت لتحديد المركز الثالث في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

reuters

وأعرب سايس في تصريح صحفي، عن فخر المنتخب الذي وضع بصمة استثنائية بالمونديال في مسيرة المغرب الرياضية.. مضيفاً: "هناك حتماً خيبة أمل، لكن دعونا لا ننسى أننا حققنا شيئاً استثنائياً، ولا تزال هناك مباراة أخرى ونريد احتلال المركز الثالث.. هذا الأمر سيكون رائعاً".

وقال قائد المنتخب المغربي: "إن الزخم الحالي للكرة المغربية يجب استغلاله، وذلك لتطور المستوى الكروي سواء في كأس العالم أو في مسابقات أخرى مثل البطولات الإفريقية".

وتابع: "كل شيء ممكن في كرة القدم عندما تكون لديك عقلية صحيحة.. ما نريده هو إعادة الكؤوس إلى المغرب"، مشيداً بكل المغاربة على دعمهم الاستثنائي.

وأشار إلى أن "المنتخب المغربي كان مثالياً مع لاعبين قدّموا كل ما لديهم وصنعوا قوة ومجداً للكرة المغاربية طوال فترة البطولة".

واختتم سايس بأن الرحلة لم تنته ويمكن الظفر بالمركز الثالث للتأكيد على قوة المنتخب الذي هو محل فخر العرب والقارة الإفريقية قبل أن يكون فخراً للمغرب.
 

منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ رومان سايس
السابق تقارير - بايرن ميونيخ مهتمّ با
اقرأ
تقارير - بايرن ميونيخ مهتمّ بالتعاقد مع بونو
التالي القطري عبد الرحمن الجاسم حكماً
اقرأ
القطري عبد الرحمن الجاسم حكماً لمباراة كرواتيا والمغرب
-

آخر الأحداث

>