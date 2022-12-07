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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

رايس يغيب عن تدريبات إنكلترا قبل مواجهة فرنسا بثلاثة أيام

من قبل

غاب لاعب وسط المنتخب الإنكليزي لكرة القدم ديكلان رايس عن التدريبات الأربعاء قبل ثلاثة أيام من مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™، حسب صحافي وكالة فرانس برس.

Reuters

وقالت مصادر مقربة للمنتخب الإنكليزي أنّ اللاعب مريض دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن طبيعة أو شدة الأعراض.

وواصل المهاجم البديل كالوم ولسون أيضًا علاج "إجهاد عضلي خفيف".

ويعتبر لاعب وسط وست هام يونايتد رايس (23 عامًا) عنصرا أساسياً في تشكيلة المنتخب الإنكليزي خصوصاً ناحية استعادة الكرات من المنتخبات المنافسة، ولكنه غالبًا ما يكون أيضاً أول الصانعين للهجمات من خلال تمريراته الدقيقة جداً.

ولعب رايس إلى جانب جوردان هندرسون والواعد جود بيلينغهام، دوراً كبيراً في الفوز العريض الذي حققته إنكلترا على ويلز 3-صفر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، وعلى السنغال في ثمن النهائي بالنتيجة ذاتها.

سيكون غيابه مؤثراً جداً على تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت لأنه لا يملك بديلاً بقيمته، لأن مايسون ماونت أو كالفين فيليبس لاعبان أكثر هجومًا، فيما تنقص كونور غالاغر الخبرة (4 مباريات دولية).

منتخب إنكلترا ديكلان رايس كأس العالم FIFA قطر 2022™
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