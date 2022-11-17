راحة بأسبوع على الأقل للحارس بن سعيد

وجاء في بيان الاتحاد التونسي: "إصابة اللاعب البشير بن سعيد تستوجب على الأقل راحة بأسبوع وفحوصات جديدة يوم 20 نوفمبر".

وأضاف: "بعد الانتهاء من كل الفحوصات المستوجبة للاعب البشير بن سعيد إثر الأوجاع التي أحس بها يوم الأمس، تأكد وجود إصابة عضلية تستوجب على الأقل راحة بأسبوع ".

وأردف: "هذا وقد قرر الإطار الطبي بالتنسيق مع الناخب الوطني إعادة الفحص بالرنين المغنطيسي يوم 20 نوفمبر لتقييم مدى تطور وتحسن الاصابة لكي يتخذ الإطار الفني القرار الذي يراه مناسباً باعتبار أن آخر أجل قانوني لتغيير لاعب مصاب هو اليوم الذي يسبق مباشرة مقابلة المنتخب التونسي ضد الدانمارك التي سوف تجرى يوم 22 نوفمبر 2022 والتي لا يستطيع البشير بن سعيد المشاركة فيها في كل الأحوال بسبب هذه الإصابة".

وأكدت مصادر beIN SPORTS في وقت سابق بأن الحارس الثاني للمنتخب التونسي بشير بن سعيد يعاني من آلام على مستوى الفخذ.



