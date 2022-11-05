رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد دعمه لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™

وقف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصلابة مع دولة قطر والفيفا وأكد دعمه الكامل من أجل ضمان نجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وقال سلمان بن إبراهيم آل خليفة "تعود كأس العالم FIFA™ إلى قارة آسيا بعد غياب لـ20 عامًا وتقام في وقت صعب يتعافى فيه العالم من آثار جائحة كورونا".

وأضاف "الجهود الاستثنائية المبذولة في دولة قطر ستضمن أن كأس العالم FIFA™ ستحقق نجاحًا رائعًا".

وتابع "نجاح كأس العالم FIFA™ في قطر هو ضرورة كبيرة حاليا".

وأردف "لا توجد أي رياضة أخرى تمتلك مثل هذه القدرة الرائعة على جمعنا بروح الإيجابية والمتعة والحماس والتفاؤل".