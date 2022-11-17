ديلان برون مؤهل للمشاركة في مباراة تونس والدنمارك

وجاء في بيان الاتحاد التونسي: " تؤكد الجامعة (الإتحاد) التونسية لكرة القدم أنه لديها تأكيد كتابي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن ديلان برون مؤهل للعب في كل المقابلات (المباريات) الرسمية ومن ذلك مقابلة تونس ضد الدانمارك باعتبار أن العقوبة التي تحصل عليها من لجنة التأديب للفيفا إثر إقصائه من المقابلة (المباراة) الدولية الودية ضد منتخب البرازيل تتمثل في حرمانه من خوض 02 مقابلات ودية مع المنتخب التونسي وأن العقوبة لا تحرمه من خوض أي مقابلة رسمية مع المنتخب التونسي بما في ذلك أول مقابلة رسمية يخوضها المنتخب التونسي ضد منتخب الدانمارك يوم 22 نوفمبر 2022".

وتحصل برون على بطاقة حمراء (الدقيقة 42) في المباراة الدولية الودية التي جمعت المنتخب التونسي بنظيره البرازيلي يوم 27 سبتمبر الماضي في بارك دي برانس وانتهت بفوز رفاق نيمار 5-1.

