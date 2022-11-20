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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

ديشان لن يعوّض كريم بنزيمة في قائمة فرنسا

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قال ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم اليوم الأحد إنه لن يعوّض كريم بنزيمة في القائمة المشاركة بكأس العالم FIFA قطر 2022™.

REUTERS

وكان الاتحاد الفرنسي أعلن في وقت متأخر من يوم أمس السبت عن تعرّض بنزيمة لإصابة في عضلات الفخذ اليسرى خلال التدريبات وانسحابه من قائمة الديوك.

وكتب اللاعب في حسابه على انستغرام "لم أستسلم في حياتي أبداً، لكن الليلة يجب أن أفكّر في الفريق كما فعلت دوماً. المنطق يفرض علي ترك مكاني لشخص يمكنه أن يساعد فريقنا لتقديم كأس عالم جيدة".

ونقل الاتحاد الفرنسي عن المدرب ديدييه ديشان "أنا حزين جداً لكريم الذي كانت كأس العالم هدفاً مهماً بالنسبة اليه".

تابع "رغم الضربة الكبيرة الجديدة لفرنسا، لدي كل الثقة بتشكيلتي. سنقوم بكل ما في وسعنا لنرتقي إلى التحدي الذي ينتظرنا".

ديدييه ديشان منتخب فرنسا كريم بنزيمة كأس العالم FIFA قطر 2022™
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