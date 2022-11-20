ديشان لن يعوّض كريم بنزيمة في قائمة فرنسا

وكان الاتحاد الفرنسي أعلن في وقت متأخر من يوم أمس السبت عن تعرّض بنزيمة لإصابة في عضلات الفخذ اليسرى خلال التدريبات وانسحابه من قائمة الديوك.

وكتب اللاعب في حسابه على انستغرام "لم أستسلم في حياتي أبداً، لكن الليلة يجب أن أفكّر في الفريق كما فعلت دوماً. المنطق يفرض علي ترك مكاني لشخص يمكنه أن يساعد فريقنا لتقديم كأس عالم جيدة".

ونقل الاتحاد الفرنسي عن المدرب ديدييه ديشان "أنا حزين جداً لكريم الذي كانت كأس العالم هدفاً مهماً بالنسبة اليه".

تابع "رغم الضربة الكبيرة الجديدة لفرنسا، لدي كل الثقة بتشكيلتي. سنقوم بكل ما في وسعنا لنرتقي إلى التحدي الذي ينتظرنا".