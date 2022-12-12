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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

داليتش: حققنا إنجازاً كبيراً بتواجدنا في نصف النهائي

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قال زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي إن فريقه حقق إنجازاً كبيراً بكونه حالياً من الأربعة الكبار عقب تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وأوضح داليتش الذي حقق إنجاز التأهل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم للنسخة الثانية توالياً في إنجاز تاريخي للكرة الكرواتية إنه قام بتحليل إسلوب لعب المنتخب الأرجنتيني مؤكداً ثقته الكاملة بلاعبيه وقدراتهم على تخطي راقصي التانغو والتأهل إلى النهائي.

وأردف مدرب المنتخب الكرواتي قائلاً: " هذه البطولة منهكة لكننا نملك الطاقة والإرادة لخوض المواجهة المرتقبة".

وعن المنتخب المغربي وإنجاز تأهله إلى نصف النهائي قال داليتش: "المغرب له الحق في أن يحلم بالكأس فهو منتخب رائع أخرج منافسين أقوياء لكننا نحن أيضا نحلم بالتتويج".

من جانبه قال إيفان بيريشيتش جناح المنتخب الكرواتي في المؤتمر ذاته: "إن الكثير كانوا غير راضين بعد تعادلنا مع المغرب واليوم هم متواجدون في نصف النهائي باستحقاق"

وأوضح بيريشيتش أن مباراة كرواتيا والأرجنتين ستكون مشابهة تماما لمواجهة إنكلترا في نصف نهائي 2018 والتي انتهت بفوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف بعد التمديد والصعود للمباراة النهائية.
 

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