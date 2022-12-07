دار كتارا للنشر تصدر 22 كتاباً تتناول تاريخ كأس العالم

وتدور موضوعات الكتب حول أهم الأحداث التي شهدتها كأس العالم منذ أول نسخة في عام 1930، ومسيرة العرب ونجوم الكرة القطرية فيها، علاوة على مسيرة المعلق الرياضي يوسف سيف، إلى جانب كتب تتضمن أرقاماً وإحصائيات وأحداثاً شهدتها البطولة، وقد تُرجمت 10 كتب منها إلى الإنجليزية.

وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا: إن دار كتارا للنشر تنتج سنويا أعدادا كبيرة من الإصدارات، ولذلك فقد أصدرت الدار 22 كتاباً تتناول موضوعات تتماشى مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث راعينا اختيار 22 كتاباً بالتزامن مع تنظيم دولة قطر نسخة عام 2022.

وأوضح، سيجري توزيع الكتب التي تُرجمت للإنجليزية في مناطق جلوس كبار الشخصيات باستادات المونديال التي تقام فيها المباريات، كما ستكون متاحة للمهتمين في دار كتارا للنشر.

واختتم السليطي تصريحه لـ/قنا/ بالقول: إن فعاليات كتارا أثناء بطولة كأس العالم جاءت منسجمة مع هذا الحدث الكبير، وتحاكي ثقافات الدول المشاركة في البطولة.

يشار إلى أن هذه الإصدارات تحمل كتبا متنوعة، منها كتاب يحمل عنوان مونديال قطر 2022 القوى الناعمة في الشرق الأوسط، لمؤلفه الدكتور خالد الجابر، والذي يتطرق إلى عناصر القوى الناعمة في العصر الحديث، ومن بينها الرياضة، وكتاب نجوم كرة القدم في قطر، لمؤلفته الدكتورة مريم النعيمي، ويتناول مسيرة 27 لاعباً شكلوا النواة الأولى لانطلاقة رياضة كرة القدم في الدولة، إضافة إلى كتاب الهندسة الرياضية في كأس العالم 2022، لمؤلفه المهندس خالد عبد الرحيم السيد، الذي يتناول من خلاله منشآت قطر الخاصة بكأس العالم، وارتباطها بالاستدامة، وكذلك كتب عن الطوابع التي صدرت بالتزامن مع النسخ المختلفة للبطولة، والكاريكاتير، والمباريات النهائية، والتغطية الإعلامية، وقائدي المنتخبات المشاركة، وكتاب يحمل عنوان الأحداث السياسية والمقاطعات في كأس العالم، وكتاب آخر عن الرياضات التراثية في دولة قطر.

