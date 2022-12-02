وستشهد المسابقة الكثير من المنافسة بعدما اتضحت صورة المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ أو ما يسمى بدور الستة عشر في كأس العالم.

وكشف جدول مباريات ثمن نهائي كأس العالم عن مباريات منتظرة أبرزها بين إسبانيا والمغرب.

ما هو نظام التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™؟

وبعد أن كان منتخب فرنسا أول المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ تمكنت معظم المنتخبات الكبرى من الوصول إلى دور الستة عشر.

وظهرت العديد من المفاجآت في النسخة الحالية من البطولة بخروج ألمانيا وبلجيكا من الدور الأول.

ويتأهل 16 منتخباً إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ بحسب نتائجهم في مجموعاتهم التي ضمت كل واحدة منها أربعة منتخبات، حيث يصعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

جدول مباريات ثمن نهائي كأس العالم اليوم والتاريخ المباراة السبت 3 ديسمبر الساعة 18:00 هولندا وأميركا السبت 3 ديسمبر الساعة 22:00 الأرجنتين وأستراليا الأحد 4 ديسمبر الساعة 18:00 فرنسا وبولندا الأحد 4 ديسمبر الساعة 22:00 إنكلترا والسنغال الإثنين 5 ديسمبر الساعة 18:00 اليابان وكرواتيا الإثنين 5 ديسمبر الساعة 22:00 البرازيل وكوريا الجنوبية الثللاثاء 6 ديسمبر الساعة 18:00 المغرب وإسبانيا الثلاثاء 6 ديسمبر الساعة 22:00 البرتغال وسويسرا



وفيما يتعلق بصدارة ووصافة كل مجموعة فتم حسمها بناءً على عدد النقاط التي جمعها كل منتخب علماً أنّ القاعدة تشير إلى الفصل بفارق الأهداف كمعيار أول بين أي فريقين قد يتعادلا بالنقاط أو أكثر، ومن ثم أفضلية عدد الأهداف المسجلة ومن ثم المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة بالنقاط.

المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم المجموعات المنتخبات المتأهلة الأولى هولندا (أولى) - السنغال (ثانية) الثانية إنكلترا (أولى) - أميركا (ثانية) الثالثة الأرجنتين (أولى) وبولندا (ثانية) الرابعة فرنسا (أولى) وأستراليا (ثانية) الخامسة اليابان (أولى) إسبانيا (ثانية) السادسة المغرب (أول) كرواتيا (ثانية) السابعة البرازيل (أولى) سويسرا (ثانية) الثامنة البرتغال (أولى) كوريا الجنوبية (ثانية)

وتبدأ مرحلة الدور ثمن النهائي في الثالث من ديسمبر المقبل بعد يوم من ختام دور المجموعات.وترقب عشاق الكرة العربية التعرف على المنتخبات العربية المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ بشغف كبير خاصة وأنّ نتائج معظم الفرق كانت إيجابية في المرحلة الأولى لكن المغرب كان المنتخب الوحيد الذي تمكن من خطف بطاقة التأهل.