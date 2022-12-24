English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

جاني إنفانتينو يثني على مشاركة المغرب التاريخية في كأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل

أثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو على مشاركة المغرب التاريخية في كأس العالم FIFA قطر 2022™ مؤكداً أن أسود الأطلس باتوا مصدر فخر لإفريقيا والعالم العربي.

reuters

وخاض أسود الأطلس مواجهات تاريخية في كأس العالم في قطر حيث تصدروا مجموعتهم السادسة بعد تعادلهم مع كرواتيا بدون أهداف قبل أن ينتصروا على بلجيكا بهدفين دون رد ثم على كندا (2-1) وكانت بداية المفاجآت المدوية عندما أطاح المنتخب المغربي بإسبانيا من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح (3-0) بعد التعادل بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي ثم الفوز المبهر على البرتغال بهدف دون رد في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي تفوق المنتخب الفرنسي على المغرب بهدفين دون رد لتنتهي مشاركة المنتخب المغربي التاريخية بحصوله على المركز الرابع عقب خسارته (2-1) أمام كرواتيا.
 

الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب المغرب جاني إنفانتينو كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق فيفا: كأس العالم FIFA قطر 2022
اقرأ
فيفا: كأس العالم FIFA قطر 2022™ لم تخيب الظن
التالي
-

آخر الأحداث

>