تكافؤ في المواجهات المباشرة بين الأرجنتين وكرواتيا

ضمن المنتخبان التأهل إلى نصف النهائي عبر ركلات الترجيح، كرواتيا على البرازيل حاملة اللقب 5 مرات، والأرجنتين أمام هولندا.

حقق كل منهما فوزين مقابل تعادل واحد في إجمالي المواجهات الثنائية، علماً أنهما تقابلا مرتين في دور المجموعات من كأس العالم، حيث فازت الأرجنتين 1-0 في نهائيات 1998، بينما انتصرت كرواتيا 3-0 في روسيا 2018.

أما ودياً، فافتتحا سجل مواجهاتهما دون أهداف في 1994، فازت كرواتيا 3-2 في 2006 في الرمق الأخير، ثم ردّت الأرجنتين 2-1 في 2014 بهدف الفوز للنجم ليونيل ميسي.

وخاضت كرواتيا المربع الذهبي في كأس العالم مرتين، حيث خسرت 1-2 أمام فرنسا المضيفة في 1998 وفازت على إنكلترا 2-1 بعد التمديد في 2018، في طريقها إلى النهائي حيث خسرت أمام فرنسا.

أما الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، فقد فازت في المباريات الأربع التي خاضتها في المربع الذهبي: ضد الولايات المتحدة عام 1930 (6-1)، بلجيكا عام 1986 (2-0)، إيطاليا عام 1990 (1-1، 4-3 بركلات الترجيح) وهولندا عام 2014 (0-0، 4-2 بركلات الترجيح).\

تعرّضت الأرجنتين لخسارة واحدة فقط في آخر 41 مباراة دولية خاضتها، أمام السعودية 1-2 في باكورة مبارياتها في نسخة قطر الحالية، محققة 28 انتصاراً و12 تعادلاً. في المقابل، خسرت كرواتيا مرة واحدة في آخر 12 مباراة في كأس العالم، في نهائي 2018، إذ فازت في خمس وتعادلت في ست.

وبحسب موقع الاتحاد الدولي للعبة، احتكمت الأرجنتين للوقت الإضافي في ثمانٍ من مبارياتها الـ 14 الأخيرة أمام منتخبات أوروبية ضمن مرحلة خروج المغلوب.

وإذا شارك ليونيل ميسي في مباراة نصف النهائي ضد كرواتيا، سيصبح ابن الـ35 عاماً اللاعب الأكثر ظهوراً في كأس العالم، بالتساوي مع الألماني لوتار ماتيوس، برصيد 25 مباراة لكل منهما.

وتتميّز كرواتيا في الأدوار الاقصائية، إذ فازت بثماني مباريات من أصل آخر عشر لها، ولجأت إلى الوقت الإضافي في خمس من آخر ست مباريات ضمن دور خروج المغلوب.

تغلبت على الدنمارك 3-2 بركلات الترجيح (1-1) في ثمن نهائي روسيا 2018، ثم روسيا المضيفة 4-3 بركلات الترجيح (2-2)، قبل أن تقصي إنكلترا 2-1 في نصف النهائي وتنهي مشوارها بالخسارة أمام فرنسا 2-4. وفي النسخة الحالية، خاضت ركلات الترجيح مرتين، أمام اليابان في ثمن النهائي 3-1 (1-1) ثم البرازيل 4-2 (1-1).

