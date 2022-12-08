تقارير تؤكد أن رونالدو أراد المغادرة وسانتوس يشير لعلاقته الجيدة مع الدون

وأوضحت التقارير أنّ المهاجم الأسطوري أراد حزم حقائبه ومغادرة البطولة بعد محادثات جرت بينه وبين سانتوس مدرب البرتغال إثر اكتشافه عدم تواجده في التشكيلة الأساسية لمباراة ثمن النهائي التي انتصرت بها البرتغال 6-1.

وتراجع رونالدو عن قراره بالانسحاب بعد اقتناعه بضرورة الحفاظ على الهدوء في هذه المرحلة الحساسة من المسابقة للتأكيد على وحدة المجموعة.

واشترك رونالدو في الدقيقة الثالثة والسبعين وسجّل هدفاً ألغي بداعي التسلل لكنه احتفل وحيداً مع الجماهير وخرج من أرضية الملعب بمفرده عقب انتهاء المباراة.

وقال سانتوس بعد المباراة في تصريحات نشرت عبر موقع الفيفا: "لدي علاقة وثيقة جداً مع رونالدو، لطالما كنت كذلك، لقد عرفته منذ أن كان في سبورتنغ عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، لقد قلنا ذلك عدة مرات، لكن لا أنا ولا كريستيانو نخلط بين القضية الشخصية مع ما الذي يتعيّن علينا القيام به في هذه اللعبة".

ونشر رونالدو في حسابه الرسمي على فيسبوك بعد المباراة صوراً له مع لاعبي البرتغال مؤكداً على أهمية الفوز على سويسرا والمضي قدماً في البطولة.