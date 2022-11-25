English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

تفاصيل عن إصابة نيمار في مباراة البرازيل وصربيا

من قبل

تعرّض نجم منتخب البرازيل نيمار لإصابة في الكاحل الأيمن حيث غادر الملعب وهو يعرج، وذلك في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على صربيا 2-0 في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

ولاحقاً كشف طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لازمار عن وجود إلتواء في الكاحل، حيث سيخضع يخضع نيمار لصور اشعة بعد 24 ساعة. 

وشرح "علينا الانتظار ما بين 24 و 48 ساعة لإجراء تقييم آخر" لخطورة هذه الإصابة واحتمال غيابه.

وأثناء وجوده على دكة البدلاء، خلع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحذاء من قدمه اليمنى ونزع جوربه وواقي الساق، وفي الصور التي التقطها مصورو وكالة فرانس برس، ظهر تورم بحجم البيضة في أسفل قدمه. 

ثمّ ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس. 

ويملك نيمار تاريخا حافلا مع الاصابات، وتحديدا في كاحله الايمن  في عام 2019، والتي أبعدته آنذاك عن المشاركة في كوبا أميركا. كما أصيب إصابة قوية بكسر في الظهر في مواجهة الدور ربع النهائي من مونديال 2014 أمام كولومبيا حرمته من استكمال المشوار في النسخة التي استضافتها البرازيل. 

وظهر نيمار نشيطًا للغاية في المباراة التي أقيمت في استاد لوسيل حيث ستقام المباراة النهائية في 18 كانون الاول/ديسمبر، وكان من أبرز لاعبي المنتخب البرازيلي حتى خروجه في الدقيقة 80. 

ويواجه المنتخب البرازيلي الطامح لاحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة نظيره السويسري الاثنين المقبل. 
 

صربيا البرازيل نيمار كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيل
اقرأ
الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا: "نسخة قطر 2022™ تُعدّ الأكثر تنافسية"
التالي جراحة ناجحة للمدافع الفرنسي لو
اقرأ
جراحة ناجحة للمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز
-

آخر الأحداث

>