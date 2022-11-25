تفاصيل عن إصابة نيمار في مباراة البرازيل وصربيا

ولاحقاً كشف طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لازمار عن وجود إلتواء في الكاحل، حيث سيخضع يخضع نيمار لصور اشعة بعد 24 ساعة.

وشرح "علينا الانتظار ما بين 24 و 48 ساعة لإجراء تقييم آخر" لخطورة هذه الإصابة واحتمال غيابه.

وأثناء وجوده على دكة البدلاء، خلع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحذاء من قدمه اليمنى ونزع جوربه وواقي الساق، وفي الصور التي التقطها مصورو وكالة فرانس برس، ظهر تورم بحجم البيضة في أسفل قدمه.

ثمّ ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس.

ويملك نيمار تاريخا حافلا مع الاصابات، وتحديدا في كاحله الايمن في عام 2019، والتي أبعدته آنذاك عن المشاركة في كوبا أميركا. كما أصيب إصابة قوية بكسر في الظهر في مواجهة الدور ربع النهائي من مونديال 2014 أمام كولومبيا حرمته من استكمال المشوار في النسخة التي استضافتها البرازيل.

وظهر نيمار نشيطًا للغاية في المباراة التي أقيمت في استاد لوسيل حيث ستقام المباراة النهائية في 18 كانون الاول/ديسمبر، وكان من أبرز لاعبي المنتخب البرازيلي حتى خروجه في الدقيقة 80.

ويواجه المنتخب البرازيلي الطامح لاحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة نظيره السويسري الاثنين المقبل.

