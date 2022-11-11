تعرف على الأماكن التي يمكنك زيارتها خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™

ومن بين الأماكن التي يمكنك زيارتها خلال نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™:

سوق واقف

سوق واقف هو السوق الرئيسي في قطر وهو من أقدم الأسواق في الدولة وأحد أهم المعالم السياحية في البلاد.

كورنيش الدوحة

يمتد على طول 7 كيلومترات ويعد من الأماكن الرائعة لممارسة رياضة المشي كما يمكنك أن تبحر من الكورنيش على متن قارب شراعي تقلدي في رحلة رائعة.

حديقة البدع

توجد حديقة البدع في قلب الدوحة ومقابلة للكورنيش، فهي ستحتضن مهرجان FIFA للمشجعين™ الذي سيضم أروع العروض الفنية والموسيقية خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™.

الحي الثقافي كتارا

مكان ينبض بالفن والثقافة لتلتقي فيه كل الفنون، المسرحية والموسيقية والأدب والشعر.

مكتبة قطر الوطنية

تضم العديد من الكتب والمراجع القيّمة التي يتجاوز عددها المليون كتاب كما أنها تحتوي على الكتب والصحف والخرائط والمجلات والمخطوطات النادرة.

حديقة أسباير

تمتدّ الحديقة على مساحة ٨٨ هكتاراً، ويوجد بها مساحات خضراء وهي المكان المثالي للاسترخاء. كما أنها تقع بالقرب من استاد خليفة الدولي.

حديقة البيت

تقع بالقرب من استاد البيت، بها العديد من الأشجار والبحيرات وأماكن لممارسة الرياضة ومناطق للألعاب والمطاعم.

متحف الفن الإسلامي

أشهر متاحف دولة قطر، ستكتشف فيه عبق الفن الإسلامي من خلال القطع الموجودة التي يعود تاريخها من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر.

متحف قطر الوطني

تحفة معمارية استثنائية يحاكي تصميمها وردة الصحراء. مكان مميز ورائع لأن المتحف يحملك في رحلة فريدة من نوعها نحو تاريخ قطر العريق.

جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب

أكبر مسجد في قطر ويُعرف أيضاً باسم المسجد الكبير.

موقع الزبارة الأثري

أدرجت عام 2013 على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. كما أنها كانت ميناءً مزدهراً لصيد وتجارة اللؤلؤ وهي أحد أفضل الأمثلة على المدن الخليجية التي كانت تقوم على التجارة خلال الفترة الممتدة ما بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

حديقة الحيوان بمنتزه الخور

حديقة مميزة في مدينة الخور بها حيوانات متنوعة مثل النمور، الفهود السوداء، الزرافات، الطيور وغيرها من الحيوانات، كما أنها مكان رائع للاستمتاع بجمال الطبيعة.

جزيرة اللؤلؤة

جزيرة رائعة وساحرة تجمع بين الفخامة والترفيه.



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