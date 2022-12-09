تشيتشي يعلن رحيله عن المنتخب البرازيلي

أعلن تشيتشي رحيله عن المنتخب البرازيلي مساء اليوم الجمعة عقب خروج فريقه من ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد خسارته أمام كرواتيا بركلات الترجيح اثر التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة.

وقال تشيتشي أمام الصحافيين عقب خسارة البرازيل على استاد المدينة التعليمية في الدوحة: "هي هزيمة مؤلمة لكنني أرحل بسلام. هي نهاية حقبة".

وتابع "لقد قلت ذلك بالفعل منذ عام ونصف العام. لم أحضر إلى هنا للفوز ثم استدر وأقول إنني سأبقى. الناس الذين يعرفونني يدركون ذلك".

ورداً على سؤال لتقييم فترته على سدة المنتخب، قال "في الوقت المناسب سأتمكن من الرد بشكل أفضل. لست في وضع يسمح لي الآن بتقييم كل العمل الذي أنجزناه، ولكن مع مرور الوقت ستتمكنون من إجراء هذا التقييم".

وأردف "ليس لديّ القدرة على القيام بذلك الآن بعد أن خرجنا".

وسُئل تشيتشي عن سبب عدم اتخاذ قرار بأن يسدد نيمار ركلة جزاء الرابعة بدلاً من ماركينيوس حين اضطرت البرازيل للتسجيل للحفاظ على آمالها، فقال "لأنه كان يجب أن يسدد الركلة الخامسة الحاسمة".

وتابع "اللاعب الذي يتمتع بأكبر قدر من الجودة والحالة العقلية الأفضل يتقدم عندما يكون هناك أكبر قدر من الضغط".

