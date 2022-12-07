تجربة استثنائية للمشجعين المكفوفين في استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™

وأضاف كيلي: "تشمل عملية التعليق وصفاً دقيقاً للمسافات على أرضية الملعب، والتعبيرات على وجوه اللاعبين، خاصة خلال اللحظات الحاسمة في المباراة، وعدد الأشخاص في حائط الصد، وجهة الضربة الركنية وغيرها من التفاصيل الدقيقة لمجريات المباراة".

وتابع: "نسعى من خلال التركيز على هذه التفاصيل إلى مساعدة هذه الفئة من المشجعين على تكوين مشهد متكامل في أذهانهم مع شرح لأكبر قدر ممكن مما يحدث على أرضية الميدان، لتمكينهم من مُتابعة مُجريات المباراة، والاستمتاع بالأجواء الحماسية الاستثنائية".

ويتميز مونديال قطر 2022™بالعديد من الابتكارات التي طُرحت لتعزيز تجربة المشجعين في متابعة المباريات ومُعايشة أجواء الحماس والإثارة في الاستادات التي تشهد منافسات البطولة.

ويُعد التعليق الوصفي السمعي باللغتين العربية والإنكليزية للمشجّعين من ذوي الإعاقة البصرية أحد هذه الابتكارات التي حرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على توفيرها، ويشارك في تقديمها عدد من المعلقين جرى تأهيلهم خصيصاً لهذه الغاية، ومن بينهم بريان كيلي، الذي يُسهم بدور رئيسي في إتاحة هذه الخدمة المهمة خلال مباريات كأس العالم في قطر.

وأوضح "بريان كيلي" أن الاختلاف الرئيسي بين التعليق التلفزيوني والتعليق الوصفي السمعي يكمن في التفاصيل التي يقدّمها المُعلّق للجمهور لتمكينه من رسم صورة شاملة وواضحة عن المباراة في مخيّلته.

وعن أول تجربة له في التعليق الوصفي السمعي خلال المونديال، قال كيلي إنه استهل تجربته في التعليق للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر في مباراة السعودية والأرجنتين في استاد لوسيل الشهر الماضي.

وتتوفر خدمة التعليق الوصفي السمعي على مباريات المونديال باللغتين العربية والإنكليزية داخل الاستادات وحول العالم، حيث بإمكان المشجّعين في أي مكان الاستماع إليه عبر تطبيق FIFA Interpreting المتوفر على أجهزة (آبل وأندرويد).