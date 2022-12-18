بيليه يؤكد "ميسي استحق" اللقب ونيمار ورونالدو يهنآنه

كتب بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، عبر حسابه على إنستغرام في منشور مرفق بصورة ميسي يحمل الكأس محاطا بزملائه "اليوم، تواصل كرة القدم في إخبار قصتها، كما دائمًا بطريقة آسرة. فاز ميسي بلقبه الأول في كأس العالم، لأن مسيرته تستحق ذلك (...) هنيئًا للأرجنتين. دييغو (مارادونا) يبتسم الآن".

وفازت الأرجنتين بلقبها الثالث بعد 1978 و1986 بسيناريو مذهل بعد تعادل المنتخبين 3-3 في الوقتين الاصلي والاضافي قبل ان تحسمها لصالحها بركلات الترجيح 4-2.

من جهته، نشر نيمار، زميله في باريس سان جرمان الفرنسي حاليًا وبرشلونة الاسباني سابقًا، صورة لميسي عبر حسابه على إنستغرام وهو يلمس الكأس بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في البطولة وكتب "هنيئًا لك يا أخي".

وكانت البرازيل الى جانب الارجنتين أبرز المرشحين للفوز بالمونديال، لكن الـ"سيليساو" ودّعت في ربع النهائي ضد كرواتيا بركلات الترجيح.

بدوره، هنأ البرازيلي رونالدو الذي قاد بلاده بأهدافه الثمانية الى لقبها الخامس والاخير في مونديال 2002، ميسي أيضًا على إنستغرام، رغم التنافس بين البلدين الواقعين في أميركا الجنوبية.

كتب رونالدو "هذا اللاعب يلعب كرة قدم يتخطى بها أي تنافس، حتى تاريخ البرازيل والأرجنتين. رأيت العديد من البرازيليين وأشخاص في كل أنحاء العالم يشجعون ميسي في هذا النهائي الناري".

وتابع "إنه وداع في القمة لهذا العبقري الذي هو أكثر من فائز بكأس العالم، بل طبع حقبة بأكملها. أتخايل صديقي دييغو (مارادونا) يحتفل في الجنة. هنا، نحن الملايين من كل الجنسيات، نقف لك تصفيقًا. هنيئًا ميسي".

أما البرازيلي روماريو، الفائز بمونديال 1994 فكتب "هذه المباراة كانت تكريمًا لكرة القدم، للرياضة. من المستحيل ألا تتأثر بهذا النهائي...كان تاريخيًا".

وتابع "الأرجنتين كانت أفضل على أرض الملعب وميسي حصد اليوم اللقب الذي كان يفتقده، بطلا للعالم لبلاده".

وأردف "أنا متأكد أن صديقي مارادونا سعيد بهذا الفوز، بالإضافة الى شعبه. هنيئًا للأرجنتين".

كما أشاد بيليه بالفرنسي كيليان مبابي الذي بات ثاني لاعب فقط في التاريخ يسجل هاتريك (ثلاثية) في نهائي المونديال بعد الإنكليزي جيف هيرست في 1966 "صديقي العزيز مبابي، تسجيل أربعة أهداف في النهائي (بالإضافة إلى محاولته في ركلات الترجيح). يا لها من نعمة أن نشاهد هذا العرض لمستقبل رياضتنا".

ولم ينسَ بيليه المغرب الذي بات أول منتخب إفريقي يتأهل الى نصف النهائي قبل أن يخسر ضد فرنسا "ولا يمكنني أن أنسى تهنئة المغرب للمشوار الرائع. من الرائع رؤية إفريقيا تلمع".