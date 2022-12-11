بايرن ميونيخ صاحب أكبر عدد من اللاعبين في نصف النهائي

ويوجد ستة لاعبين من بايرن في المنتخبات الأربعة (فرنسا والمغرب وكرواتيا والأرجنتين) التي تأهلت للدور قبل النهائي، ولا يوجد أي ناد آخر يملك هذا العدد.

ويوجد من بايرن ميونيخ مع المنتخب الفرنسي كل من كينغسلي كومان، وبنجامان بافار، ودايوت أوباميكانو ولوكاس هرنانديز رغم إصابته.

فيما يوجد لاعب واحد من بايرن ميونيخ مع منتخب كرواتيا هو جوسيب ستانيشيتش وآخر مع منتخب المغرب هو نصير مزراوي.

وعلى صعيد منتخبات المونديال الـ32 احتل بايرن ميونيخ الألماني صدارة الأندية الأوروبية الممثلة بلاعبيها برصيد 17 لاعباً، فيما جاء في المركز الثاني بترتيب أكثر الأندية حضوراً كل من برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي برصيد 16 لاعباً، فيما حل مانشستر يونايتد الإنكليزي خامساً بـ 14 لاعباً أما ريال مدريد الإسباني فبرصيد 13 لاعباً.

وتملك أندية بوروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي وسان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني 11 لاعباً لكل منها بالمونديال.

وصنع السد القطري المفاجأة في سباق أكثر الأندية حضوراً بالمونديال، إذ يحتل المركز الرابع عالمياً برصيد 15 لاعباً، وهو أكثر فريق غير أوروبي تسجيلاً للحضور بكأس العالم، والأول عربياً متقدماً على الهلال السعودي الذي يملك 13 لاعباً.

