المهاجم ماتشينو بدلاً من ناكاياما المصاب في تشكيلة اليابان

وقال ماتشينو مهاجم شونان بيلماري المحلي والبالغ من العمر 23 عاماً الذي سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات دولية، على تويتر "ها أنا أنطلق".

وتواجد ناكاياما (25 عاماً) في قائمة الـ26 لاعباً المتوجهة إلى قطر لكنه تعرض لإصابة في وتر أخيل خلال مباراة مع فريقه هادرسفيلد الذي ينافس في دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب" في إنكلترا.

أفاد ناديه أن الإصابة تستوجب خضوع لاعبه لعملية جراحية ستبعده حتى نهاية موسم الدوري.

مواجهات اليابان

يستهل "الساموراي الأزرق" حملته في نهائيات كأس العالم في المجموعة الخامسة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ضد ألمانيا قبل مواجهة كوستاريكا في 27 منه ومن ثم إسبانيا في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

التشكيلة الرسمية

حراسة المرمى: شويتشي غوندا (شيميزو بولس)، إيجي كاواشيما (ستراسبورغ الفرنسي)، دانيال شميدت (ساينت ترويدن البلجيكي).

الدفاع: يوتو ناغاتومو (أف سي طوكيو الياباني)، مايا يوشيدا (شالكه الألماني)، تاكيهيرو تومياسو (أرسنال الإنكليزي)، هيروكي ساكاي (أوراوا ريدز)، شوغو تانيغوتشي (كاواساكي فرونتالي)، كو إيتاكورا (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، ميكي ياماني (كاوساكي فرونتالي)، هيروكي إيتو (شتوتغارت الألماني).

الوسط: واتارو إندو (شتوتغارت الألماني)، هيديماسا موريتا (سبورتينغ البرتغالي)، أو تاناكا (فورتونا دوسلدورف الألماني)، دايتشي كامادا (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، جونيا إيتو (رينس الفرنسي)، كاورو ميتوما (برايتون الإنكليزي)، تاكومي مينامينو (موناكو الفرنسي)، يوكي سوما (ناغويا غرامبوس)، غاكو شيباساكي (ليغانيس الإسباني)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد الإسباني)، ريستو دوان (فرايبورغ الألماني).

الهجوم: دايزن ماييدا (سلتيك الإسكتلندي)، تاكوما أسانو (بوخوم الألماني)، أياسي أويدا (بروج البلجيكي)، شوتو ماتشينو (شونان بيلماري).