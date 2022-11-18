المنتخب البلجيكي يحط الرحال في قطر للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™

وفي آخر محطة استعدادية لنهائيات كأس العالم، انهزم المنتخب البلجيكي الجمعة أمام المنتخب المصري 1-2 في مباراة ودية أقيمت في الكويت.

وسيكون المنتخب البلجيكي في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات المجموعة السادسة أمام كل من المغرب وكرواتيا وكندا.

