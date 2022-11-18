المنتخب البلجيكي يحط الرحال في قطر للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™

وفي آخر محطة استعدادية لنهائيات كأس العالم، انهزم المنتخب البلجيكي الجمعة أمام المنتخب المصري 1-2 في مباراة ودية أقيمت في الكويت.
وسيكون المنتخب البلجيكي في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات المجموعة السادسة أمام كل من المغرب وكرواتيا وكندا.
وفي آخر محطة استعدادية لنهائيات كأس العالم، انهزم المنتخب البلجيكي الجمعة أمام المنتخب المصري 1-2 في مباراة ودية أقيمت في الكويت.
وسيكون المنتخب البلجيكي في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات المجموعة السادسة أمام كل من المغرب وكرواتيا وكندا.
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