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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

المكسيكي راموس يقود مباراة المغرب وفرنسا

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سيقود المكسيكي سيسار أرتورو راموس مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ المقررة الأربعاء في استاد البيت.

Reuters

 وسبق لأرتورو راموس أن قاد مباراة المغرب وبلجيكا في دور المجموعات والتي انتهت لصالح المغرب 2-0.

وستكون مباراة المغرب وفرنسا رابع مباراة يقودها صاحب الـ38 عاماً بعدما قاد مباراة تونس والدنمارك في دور المجموعات والبرتغال وسويسرا في ثمن النهائي أيضاً.

 

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