المكسيكي راموس يقود مباراة المغرب وفرنسا

وسبق لأرتورو راموس أن قاد مباراة المغرب وبلجيكا في دور المجموعات والتي انتهت لصالح المغرب 2-0.
وستكون مباراة المغرب وفرنسا رابع مباراة يقودها صاحب الـ38 عاماً بعدما قاد مباراة تونس والدنمارك في دور المجموعات والبرتغال وسويسرا في ثمن النهائي أيضاً.
وسبق لأرتورو راموس أن قاد مباراة المغرب وبلجيكا في دور المجموعات والتي انتهت لصالح المغرب 2-0.
وستكون مباراة المغرب وفرنسا رابع مباراة يقودها صاحب الـ38 عاماً بعدما قاد مباراة تونس والدنمارك في دور المجموعات والبرتغال وسويسرا في ثمن النهائي أيضاً.
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