المكسيكي راموس يقود مباراة المغرب وفرنسا

من قبل beIN SPORTS December 12, 2022 20:27 سيقود المكسيكي سيسار أرتورو راموس مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ المقررة الأربعاء في استاد البيت.