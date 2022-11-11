المخضرمان سواريز وكافاني يقودان منتخب أوروغواي في كأس العالم FIFA قطر 2022™

وإلى جانب سواريس الهداف التاريخي للمنتخب مع 68 هدفاً، ووصيفه كافاني (58 هدفاً)، تعج التشكيلة بلاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة في الملاعب مع المدافعَين دييغو غودين (36 عاماً) ومارتين كاسيريس (35) والحارس فرناندو موسليرا (36)، علماً أن هذا الثلاثي سيخوض بدوره نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته.

وتبرز المواهب الشابة، إلى جانب المخضرمين مع مهاجم ليفربول الإنكليزي نونييز ولاعبي الوسط فالفيردي (ريال مدريد الاسباني) رودريغو بنتانكور (توتنهام الإنكليزي) وفاكوندو بيليستري (مانشستر يونايتد الإنكليزي).

وأدرج ألونسو (47 عاماً) ضمن القائمة النهائية من 26 لاعباً مدافع برشلونة الإسباني رونالد أراوخو برغم خضوعه لجراحة في عضلة فخذه والذي سيصل إلى نهائيات كأس العالم من دون الحصول على الضوء الاخضر من أطباء النادي للعودة مجدداً إلى الملاعب.



وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: سيرخيو روتشيت (ناسيونال)، فرناندو موسليرا (غلطة سراي التركي)، سيباستيان سوسا (إنديبندينتي الأرجنتيني)

الدفاع: خوسيه لويس رودريغيس (ناسيونال)، غييرمو فاريلا (فلامنغو البرازيلي)، رونالد أراوخو (برشلونة الإسباني)، خوسيه ماريا خيمينيس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، سيباستيان كواتيس (سبورتينغ البرتغالي)، دييغو غودين (فيليس سارسفيلد الأرجنتيني)، مارتين كاسيريس (لوس أنجليس غالاكسي الأميركي)، ماتياس فينيا (روما الإيطالي)، ماتياس أوليفيرا (نابولي الإيطالي).

الوسط: ماتياس فيسينو (لاتسيو الإيطالي)، رودريغو بنتانكور (توتنهام الإنكليزي)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني)، لوكاس توريرا (غلطة سراي التركي)، مانويل أوغارتي (سبورتينغ البرتغالي)، نيكولاس دي لا كروس (ريفربلايت الأرجنتيني)، جورجان دي أراسكاييتا (فلامنغو البرازيلي)، أغوستين كانوبيو (أتلتيكو باراناينسي البرازيلي)، فاكوندو توريس (أورلاندو سيتي الأميركي).

الهجوم: لويس سواريز (ناسيونال)، إدينسون كافاني (فالنسيا الإسباني)، داروين نونييز (ليفربول الإنكليزي)، ماكسيميليانو غوميز (طرابزون سوبر التركي).

