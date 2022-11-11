الكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل beIN SPORTS November 11, 2022 12:41 كشف المدرب لويس إنريكي اليوم الجمعة عن قائمة المنتخب الإسباني النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™.