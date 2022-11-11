الكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 11, 2022 12:41 كشف المدرب لويس إنريكي اليوم الجمعة عن قائمة المنتخب الإسباني النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™. reuters وشهدت لائحة إنريكي غياب كل من سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، وحارس مانشستر يوناتيد دايفيد دي خيا. ✍️🏻 Apunta estos nombres, son los que van a pelear cada balón y correr hasta el último minuto por la camiseta de la @SEFutbol. 2⃣6⃣ jugadores que representarán la ilusión de todo un país en el Mundial. 📲 Guárdate esa imagen: ¡ESTA ES #LaListaDeTodos!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/QlfHGKibrP — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022 لويس إنريكي المنتخب الإسباني كأس العالم FIFA قطر 2022™ السابق فان خال يعلن قائمة هولندا لكأس اقرأ التالي - آخر الأحداث November 11, 2022 12:41 قائمة المنتخب الإسباني لكأس العالم FIFA قطر 2022™ November 11, 2022 12:32 فان خال يعلن قائمة هولندا لـ"قطر 2022™" November 11, 2022 12:01 الفنانة نانسي عجرم في لقاء خاص مع beIN SPORTS November 11, 2022 11:13 مانيه ضمن قائمة السنغال النهائية لـ" قطر 2022™" November 11, 2022 10:59 ابراهيمي سيغيب عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ November 11, 2022 10:13 مصادر: ساديو مانيه موجود في قائمة المنتخب السنغالي November 11, 2022 08:54 اشترك وشاهد كأس العالم FIFA قطر 2022™ November 11, 2022 08:00 المخضرمان سواريز وكافاني يقودان منتخب أوروغواي November 11, 2022 02:13 قوائم المنتخبات المشاركة في قطر 2022™ November 10, 2022 22:40 إعلان مرتقب لتشكيلة "العنابي" لكأس العالم FIFA™