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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

الكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكأس العالم FIFA قطر 2022™

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كشف المدرب لويس إنريكي اليوم الجمعة عن قائمة المنتخب الإسباني النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

reuters

وشهدت لائحة إنريكي غياب كل من سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، وحارس مانشستر يوناتيد دايفيد دي خيا. 

 

لويس إنريكي المنتخب الإسباني كأس العالم FIFA قطر 2022™
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