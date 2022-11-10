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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

الكشف عن قائمة ألمانيا لكأس العالم FIFA قطر 2022™

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أعلن المدرب هانزي فليك اليوم الخميس قائمة ألمانيا لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي شهدت عودة لاعب خط الوسط ماريو غوتسه صاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014 أمام الأرجنتين.

AFP

ولم يتم استدعاء غوتسه "بطل ريو" عام 2014 بالنسبة لألمانيا إلى التشكيلة منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ومباراته الودية أمام فرنسا 2-2.

 وانضم لاعب أينتراخت فرانكفورت إلى قائمة من 26 لاعباً إلى جانب كل من توماس مولر وحارس المرمى مانويل نوير وماتياس غينتر،  في حين استبعد فليك قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس.

 

 

 وفي ما يلي القائمة:

- حراسة المرمى: مانويل نوير، مارك -اندري تير شتيغن، كيفن تراب.

- الدفاع: أرميل بيلا-كوتشاب، ماتياس غينتر، كريستيان غونتر، تيلو كيهرر، لوكاس كلوسترمان، دافيد روم، أنتوني روديغر، نيكو شلوتربيك، نيكلاس زوله.

- الوسط والهجوم: كريم أديمي، يوليان براندت، نيكلاس فولكروغ، سيرج غنابري، ليون غوريتسكا، ماريو غوتزه، إلكاي غوندوغان، كاي هافيرتز، يوناس هوفمان، جوشوا كيميش، يوسوفا موكوكو، جمال موسيالا، توماس مولر، لوروا سانيه.

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