الكشف عن قائمة ألمانيا لكأس العالم FIFA قطر 2022™

ولم يتم استدعاء غوتسه "بطل ريو" عام 2014 بالنسبة لألمانيا إلى التشكيلة منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ومباراته الودية أمام فرنسا 2-2.

وانضم لاعب أينتراخت فرانكفورت إلى قائمة من 26 لاعباً إلى جانب كل من توماس مولر وحارس المرمى مانويل نوير وماتياس غينتر، في حين استبعد فليك قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس.

𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐘 🇩🇪



Here it is - our 26-man squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar 🏆 pic.twitter.com/U3KGoU5lnz — Germany (@DFB_Team_EN) November 10, 2022

وفي ما يلي القائمة:

- حراسة المرمى: مانويل نوير، مارك -اندري تير شتيغن، كيفن تراب.

- الدفاع: أرميل بيلا-كوتشاب، ماتياس غينتر، كريستيان غونتر، تيلو كيهرر، لوكاس كلوسترمان، دافيد روم، أنتوني روديغر، نيكو شلوتربيك، نيكلاس زوله.

- الوسط والهجوم: كريم أديمي، يوليان براندت، نيكلاس فولكروغ، سيرج غنابري، ليون غوريتسكا، ماريو غوتزه، إلكاي غوندوغان، كاي هافيرتز، يوناس هوفمان، جوشوا كيميش، يوسوفا موكوكو، جمال موسيالا، توماس مولر، لوروا سانيه.