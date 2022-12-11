الكشف عن "الحلم" الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™

كُشف اللأحد عن "الحلم" الكرة الرسمية لنصف النهائي والنهائي في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، والتي تحمل اسم، لتحل مكان "الرحلة"، الكرة الرسمية المستخدمة في مباريات البطولة حتى الآن.

فباستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تصميم الكرات، ستحمل "الحلم" نفس التكنولوجيا المستخدمة في "الرحلة"، والتي تقوم على نظام "الكرة المتصلة" الذي صممته أديداس، وهي تقنية أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة في بطولة كأس العالم هذه، إذ تعتمد على بيانات تموقع اللاعبين لتزود حُكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية تمكّنهم من اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل مما يضفي مزيداً من السلاسة على تجربة متابعة المباراة.

فمن خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت عليها وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة تماماً.

وفي هذا الصدد، قال يوهانس هولزمولر، مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بـ FIFA: "من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرصت مصنعو الكرة على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حُكام الفيديو المساعدين، إذ تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم".

كما روعيت حماية البيئة في تصميم هذه الكرة، إذ تم الأخذ في الاعتبار كل الجوانب المهمة في هذا الصدد، مما يجعل من "الحلم" أول كرة في تاريخ الكرات الرسمية المستخدمة في نصف نهائي ونهائي كأس العالم FIFA تُصنع حصرياً من أحبار ومواد لاصقة مائية.

ويقوم تصميم هذه الكرة على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل "الحلم" لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم FIFA فضلاً عن نمط العلم القطري.