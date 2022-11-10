ولم تكشف جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™عن قوائمها الرسمية حتى الآن، لكن هناك العديد من المنتخبات البارزة التي أنهت الجدل بشأن الأسماء التي ستعتمد عليها في قطر 2022™.
وتعد منتخبات فرنسا والبرازيل وبلجيكا وكرواتيا والمغرب من أبرز المنتخبات التي أوضحت بشكل رسمي القوائم التي ستخوض بها منافسات قطر 2022™.
- آخر أخبار كأس العالم FIFA قطر 2022™
وسنذكر توالياً القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بدءاً من المجموعة الأولى، إذ أنّ غياب قوائم بعض المنتخبات يعني عدم صدورها الرسمي حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر.
المجموعة الأولى:
المجموعة الثانية:
- إنكلترا
- ويلز
- أميركا
المجموعة الثالثة:
- بولندا
المجموعة الرابعة:
- فرنسا
- أستراليا
- الدنمارك
المجموعة الخامسة:
- ألمانيا
- اليابان
- كوستاريكا
المجموعة السادسة:
- بلجيكا
- المغرب
- كرواتيا
المجموعة السابعة:
- البرازيل
- سويسرا
- الكاميرون
المجموعة الثامنة:
- البرتغال