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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

القمّة العربية تعلن مساندتها لدولة قطر في احتضان كأس العالم FIFA قطر 2022™

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أعلنت القمة العربية الحادية والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية عن مُساندتها لدولة قطر في احتضان نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

beIN SPORTS

ووفقَ ما جاء في بيانِ إعلانِ الجزائر الصادر عن القمة، فقد أعلنَ القادةُ العربُ مُساندتَهم لدولة قطر التي تتأهب لاحتضانِ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ وثقتَهم التامة في قُدرتها على تنظيم نسخةٍ مميزة من هذه التظاهرة العالمية. ورفض البيانُ حملاتِ التشويه والتشكيكِ المغرضة التي تطال دولة قطر. 
 

كأس العالم FIFA قطر 2022™ دولة قطر كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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