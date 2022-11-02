القمّة العربية تعلن مساندتها لدولة قطر في احتضان كأس العالم FIFA قطر 2022™

ووفقَ ما جاء في بيانِ إعلانِ الجزائر الصادر عن القمة، فقد أعلنَ القادةُ العربُ مُساندتَهم لدولة قطر التي تتأهب لاحتضانِ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ وثقتَهم التامة في قُدرتها على تنظيم نسخةٍ مميزة من هذه التظاهرة العالمية. ورفض البيانُ حملاتِ التشويه والتشكيكِ المغرضة التي تطال دولة قطر.

