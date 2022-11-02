ووفقَ ما جاء في بيانِ إعلانِ الجزائر الصادر عن القمة، فقد أعلنَ القادةُ العربُ مُساندتَهم لدولة قطر التي تتأهب لاحتضانِ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ وثقتَهم التامة في قُدرتها على تنظيم نسخةٍ مميزة من هذه التظاهرة العالمية. ورفض البيانُ حملاتِ التشويه والتشكيكِ المغرضة التي تطال دولة قطر.
القمّة العربية تعلن مساندتها لدولة قطر في احتضان كأس العالم FIFA قطر 2022™
ووفقَ ما جاء في بيانِ إعلانِ الجزائر الصادر عن القمة، فقد أعلنَ القادةُ العربُ مُساندتَهم لدولة قطر التي تتأهب لاحتضانِ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ وثقتَهم التامة في قُدرتها على تنظيم نسخةٍ مميزة من هذه التظاهرة العالمية. ورفض البيانُ حملاتِ التشويه والتشكيكِ المغرضة التي تطال دولة قطر.
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