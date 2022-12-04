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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

الفيفا: "حضور جماهيري قياسي في دور المجموعات"

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن نسبة 96% من سعة الملاعب ملأها المشجعون في مباريات دور المجموعات في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وبلغ عدد الحضور في دور المجموعات لكأس العام في قطر 2.45 مليون مشجع ما معدله 96% من سعة الملاعب.

وتخطى هذا الرقم الحضور الجماهيري في دور المجموعات في النسخة الماضية في روسيا الذي بلغ 2.17 مليون مشجع.

وحققت مباراة الأرجنتين والمكسيك التي أقيمت في إطار الجولة الثانية من مواجهة المجموعة الثالثة، رقماً قياسياً في الحضور الجماهيري في " قطر 2022™" حيث بلغ 88.966 ألف متفرجاً، علماً بأنه يعد رقماً قياسياُ للحضور في تاريخ كأس العالم منذ نهائيات أميركا عام 1994.

وفيما يلي عدد من المباريات التي شهدت حضوراً جماهيرياً مميزاً في "قطر 2022™"

•    البرازيل وصربيا - 88103 مفرجاً
•    الأرجنتين والسعودية – 88012 متفرجاً 
•    إنكلترا وأميركا – 68463 متفرجاً
•    قطر والإكوادور – 67372 متفرجاً
•    المغرب وكرواتيا – 59407 متفرجاً
 

كأس العالم FIFA قطر 2022™
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