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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

الفرنسي كيمبيمبي يعاني من انزعاج في وتر أخيل

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يعاني المدافع الدولي الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي من "انزعاج في وتر أخيل" قبل ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وفق ما أعلن ناديه باريس سان جيرمان الثلاثاء.

AFP

وغاب كيمبيبمي، بطل العالم 2018، لقرابة سبعة أسابيع هذا الموسم بسبب إصابة في الفخذ.

وقال نادي العاصمة في بيان "بعد تعرضه لضربة، يعاني بريسنيل كيمبيمبي من انزعاج في وتر أخيل الأيمن وسيبقى في  مركز التدريب للعلاج".

وسيعلن مدرب أبطال العالم ديدييه ديشان عن القائمة النهائية للمونديال في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، علمًا بأنه بات مؤكدًا غياب لاعبي الوسط نغولو كانتي وبول بوغبا اللذين كانا من أهم العناصر الذين ساهموا في التتويج قبل أربعة أعوام في روسيا.

ولن يخوض قلب الدفاع الآخر بطل العالم رافايل فاران أي مباراة مع فريقه مانشستر يونايتد الانكليزي قبل انطلاق المونديال الذي يبدأ في 20 الشهر الحالي، ولكنه لم يُستبعد من المشاركة.

منتخب فرنسا باريس سان جيرمان بريسنل كيمبيمبي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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