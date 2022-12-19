الشيخ جوعان يسلّم كرة استضافة كأس العالم 2026

وتسلّم الكرة كل من سعادة السيد عمر الغبرا وزير النقل الكندي، وسعادة السيد يون دي لوسيا رئيس الاتحاد الفيدرالي المكسيكي لكرة القدم، وسعادة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، وذلك بحضور سعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأقيمت مراسم التسليم الرسمية عقب انتهاء المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي جرت في استاد لوسيل مساء الأحد.

وعبّر سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، عن سعادته بنجاح دولة قطر في تنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب الشيخ جوعان عن تمنياته بأن تنظم كلّ من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية نسخة جديدة ناجحة من بطولة كأس العالم في عام 2026.

وأكّد سعادته على استعداد دولة قطر لتقديم خبراتها وتجربتها التي اكتسبتها في مجال استضافة كأس العالم لكرة القدم خاصة على صعيد التجهيزات بما يعزز من دور الرياضة في تقارب الثقافات وتوحيد شعوب العالم .